Ikäsyrjinnän rangaistuksia syytä korottaa

– Suomalaisessa työelämässä on jo pitkään rehottanut ikäsyrjinnän kulttuuri, jonka uhreiksi on joutunut vuosikymmenten aikana iso joukko ahkeria, osaavia ja työteliäitä ihmisiä. Kulttuurin on muututtava, ja siihen tarvitaan myös keppiä. Sanktioita ikäsyrjinnästä on kovennettava tuntuvasti, kun kulttuuri ei muuten tunnu muuttuvan, Salo sanoo.

Orpon hallitus on asettanut ex-ministeri Jari Lindströmin etsimään työvoimapolitiikan keinoja jatkaa yli 55-vuotiaiden työuria ja auttaa heidän työllistymistään. Hänen on määrä kertoa työnsä tuloksista lokakuussa.

– Jo selvityshenkilön asettaminen omalta osaltaan paljastaa yhden suomalaisen työelämän valuvioista, ikääntyneiden työntekijöiden kohtelun ja suoranaisen ikäsyrjinnän. Hallitus ansaitsee kiitoksen selvityshenkilön asettamisesta ja olemme hänen työtään myös tukeneet. Toivon mukaan työ tuottaa selkeitä ja konkreettisia keinoja ikäsyrjinnän torjumiseen, Salo sanoo.

Insinööriliitto muun muassa luovutti Lindströmille alkukesästä jäsenistönsä keskuudessa tehdyn kyselyn ikäsyrjinnästä. Kyselyn mukaan yli 50-vuotiaista työttömistä 86 prosenttia kertoo kohdanneensa ikäsyrjintää työnhaussa.

– Ei näiden ihmisten asema työelämässä muutu ilman kunnon konkretiaa. Juhlapuheita ja pehmeitä keinoja on kuultu ja nähty tarpeeksi. Voi olla, että kulttuuri ja asenne ikäsyrjintään ei muutu ilman, että siirrymme ikäsyrjinnän räikeimmissä tapauksissa suhteellisen pienistä sakoista aina vankeusrangaistuksiin asti, Salo sanoo.

Hänen mukaansa yli 55-vuotiaiden työurien pidentämiseen löytyy myös muita keinoja. Tärkeää on nopeasti tehdä päätös siitä, miten hallituksen lakkauttama aikuiskoulutustuki korvataan. Ikääntyneiden työntekijöiden osaamista ja urataitojen ylläpitämistä on syytä tukea myös muilla keinoilla, kuten kyseiselle kohderyhmälle räätälöidyillä työnhakuvalmennuksilla.

– Keinovalikoimaan pitää kuulua myös varttuneiden työntekijöiden irtisanomiskynnyksen tuntuva korottaminen. He ovat nykyään aina eturivissä, kun yritys hakee muutosneuvotteluissa irtisanottavia. Siihen on saatava muutos, Salo sanoo.

– Jos muutosneuvotteluissa aiotaan irtisanoa yli 55-vuotaita suhteellisesti enemmän kuin muihin ikäryhmiin kuuluvia, on yrityksen annettava asiasta erillinen selvitys yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Tämä olisi toimiva keino puuttua ikäsyrjinnän kulttuuriin, kun valtuutetulle tulisi selvitysten kautta mahdollisuus puuttua syrjintään, Salo lisäksi ehdottaa.