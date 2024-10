Pohde on vuoden selväsanaisin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen nimityö voitti Vuoden selväsanainen -kilpailun.

Tunnustus annettiin uraauurtavasta työstä, jonka ansiosta alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköiden nimet pyritään nimeämään yhtenäisesti ja ymmärrettävästi. Kilpailun voittajan valitsi valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Johanna Vesikallio.

Kilpailun järjesti Kotimaisten kielten keskus. Voittaja valittiin tänään, 10.10.2024 Selkeän kielen päivän tilaisuudessa Helsingissä. Paikalla Pohteelta olivat viestinnän suunnittelija Sanna Krook sekä projektisuunnittelija Marjut Kiviahde asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönottoprojektista.

Perusteluissaan Vesikallio toteaa, että nimien valinta ja nimien kanssa tehtävä työ on viestinnällistä perustyötä, jolla on iso vaikutus ihmisten arjen sujumiseen kaikissa vuorovaikutustilanteissa.

- Nimet ovat jokapäiväisessä käytössä, ja siksi niiden selkeydellä, ymmärrettävyydellä ja toimivuudella on suuri merkitys, Vesikallio perustelee.

- Jos jo organisaation nimi on epäselvä tai monitulkintainen, on sen päälle vaikea rakentaa muutakaan viestintää. Organisaatioiden toiminta kaikessa yksinkertaisuudessaan lähtee liikkeelle nimestä, Vesikallio jatkaa.

Vesikallio pitää Pohteen kehittämää nimeämismallia loogisena ja helposti ymmärrettävänä. Nimessä ensin tulee paikkakunnan tai paikan nimi, sen jälkeen yksikön tai palvelun nimi ja lopuksi nykyinen erisnimi, jos sellainen on. Nimi voi siis olla esimerkiksi Raahen palvelukoti Salonkartano. Nimeämismallia voisi Vesikallion mukaan soveltaa myös muissa organisaatioissa.



Vesikallio pitää erityisen ansiokkaana sitä, että tavoitteena ei ole ollut keksiä uusia hienoja nimiä, vaan nimissä on suosittu asukkaille tuttuja sanoja, kuten hammashoitola, neuvola ja kotihoito.

- Yksinkertainen on kaunista! Vesikallio tiivistää.

Esiraati valitsi finalistit 19 ehdokkaan joukosta. Raatiin kuuluivat edustajat valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeesta, Kotimaisten kielten keskuksesta, Selkokeskuksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Nimistä selkeitä ja yhtenäisiä

Pohteella on samaa työtä tekevillä yksiköillä hyvin erilaisia nimiä. Tämän vuoksi Pohteen yksiköiden nimiä on muutettu ja muutetaan selkeiksi ja yhtenäisiksi. Tavoitteena on, että nimet ovat asukkaille ymmärrettäviä ja että samaa nimeä käytetään Pohteella kaikkialla. Nimityö jatkuu edelleen.

- Nimet eivät ole pelkkiä sanoja, vaan niihin latautuu mielikuvia, arvoja ja tunteitakin. Siksi niiden muuttaminen on usein vaikeaa. Minua on ilahduttanut, että Pohteella nimityö on sujunut yllättävän sujuvasti, Krook sanoo.

Pohteella nimityötä tekee Niminyrkki-niminen työryhmä, johon kuuluu viestinnän ja tietohallinnon asiantuntijoita, asiantuntijalääkäri ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoita.

Niminyrkki valmistelee nimet ja pyytää nimistä lausunnot toimialoilta. Nimistä päättävät hyvinvointialueen johtoryhmä tai viestinnän ohjausryhmä.

Pohteen nimityön lisäksi kaksi muuta ehdokasta olivat Kelan selkeän kielen oppimispolut sekä Tullin verkkosivu-uudistus. Kotimaisten kielen keskuksen eli Kotuksen mukaan Vuoden selväsanainen -kilpailun kolmikkoon valitut ehdokkaat edustavat laajasti julkishallinnossa tehtävää työtä hyvän virkakielen edistämiseksi.

- On hienoa, että kansallisellakin tasolla meidän tekemä nimityö nähdään merkittävänä ja hyvänä. Ison organisaation nimityötä ei voi kuitenkaan tehdä mikään työryhmä yksin, vaan on tarvittu myös hyvän ja selkeän nimistön hyödyt ymmärtävä henkilöstö ja johto, sanoo Krook, joka vetää nimityötä.

Pohde antaa lämpimän kiitoksen myös kaikille työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka ovat olleet mukana Niminyrkin työssä.