SDP:n Rantanen: Äänekoski tarvitsee nyt kaiken tuen

Tässä surkeassa tilanteessa näkyvissä on kuitenkin myös valonpilkahduksia koska lopettaminen on suunniteltu toteutuvan kahden vuoden kuluessa, jolloin työntekijöiden työllistyminen yhtiön muihin toimipaikkoihin on mahdollista ja todennäköisempää. Äänekoskelle rakennetun uuden LVL-tehtaan rekrytoinnit ovat juuri alkamassa ja osa työntekijöistä saa varmasti työpaikan sieltä.

Toivottavasti tappiollisen toiminnan lopettaminen parantaa yhtiön iskukykyä tulevaisuuden uusien innovaatioiden kautta. Metsä Group on rohkeasti investoinut ja uskonut uusiutuvaan kestävään metsäteollisuuteen. Nyt on huolehdittava työntekijöiden tulevaisuuden näkymistä ja oikeuksien toteutumisesta.