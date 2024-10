SDP:n aluevaltuustoryhmän tiedote medialle 10.10.2024

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat. SDP:n aluevaltuustoryhmä muistuttaa, että henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittava tehokkaasti

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 10.10.2024 kokouksessaan käynnistää kaikkia työntekijöitänsä koskevat yhteistoimintaneuvottelut toiminnan muutosten vuoksi.

"Ilmoitus neuvotteluista säikäytti varmasti monet, vaikka neuvottelujen tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen. Huolta hälventävänä voisi pitää sitä, että neuvottelut ovat osa muuttuvan ja kehittyvän organisaation normaalia toimintaa", aluehallituksen jäsenenä kokouksessa edustanut Johanna Värmälä (sd.) toteaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvotteluissa keskitytään toiminnassa tehtäviin muutoksiin, jotka perustuvat organisaatiouudistukseen. Lopullinen kokonaisuus selviää marraskuun aikana käytävissä budjettineuvotteluissa.

"On selvää, että taloustilanne hyvinvointialueilla on hankala ja irtisanomisten välttämiseksi on etsittävä kaikki muut mahdolliset keinot uudelleen organisoida toimintoja ja työtehtäviä. Rahoitus on täysin riippuvainen maan hallituksesta, jolta ei ole luvassa apuja. Päinvastoin edessä on lisäleikkauksia muun muassa hoitoonpääsyyn ja alueiden työtä tukevien järjestöjen toimintaan", toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila.

Demarit muistuttavat, että yksittäinen hyvinvointialue ei pysty tekemään yksin ”taikoja”. Hallituksen on vihdoin ryhdistäydyttävä, jotta hyvinvointialueilla saadaan pidettyä kohtuullinen sote-palvelujen kokonaisuus ja huolehdittua henkilöstön saatavuudesta, riittävyydestä ja pysyvyydestä.

"Nyt valtion ohjaus vaikuttaa olevan liian laiskaa tai jopa tarkoituksenmukaista sivusta seuraamista, mistä seuraa pahimmillaan se, että olemme kohta 90-luvun laman aikaisessa tilanteessa. Silloin säästötoimenpiteet aiheuttivat vakavia vaurioita ja kustannuksia myöhemmin. Kohtuuttomien säästötoimenpiteiden jälkeen palvelujen palauttamista tolkulliselle tasolle tehtiin vuosia. Moni ihminen ehti kuitenkin kärsimään palvelujen karsimisesta", Värmälä toteaa.

"Kun palvelut siirrettiin nykyisille hyvinvointialueille, tiesimme, että sote-uudistus myllertää monin tavoin työntekijöiden arkea - ei pelkästään siksi, että työnantaja muuttui, vaan myös siksi, että toimintaa oli tarkoituskin yhtenäistää ja uudistaa. Työntekijöiden jaksamisesta tulee huolehtia edelleen ja muutostilanteissa erityisen vahvasti", Marttila muistuttaa.

"Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on päivittäisessä johtamisessa olevien vastuulla. Myös meidän päättäjien on kannettava vastuumme, ja sitä varten olemme vahvistaneet henkilöstöasioiden käsittelyä hyvinvointialueen päätöksenteossa", Värmälä kertoo.

Länsi-Uudenmaan SDP:n aluevaltuustoryhmä

Lisätietoja:

aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila: 050 479 0935

aluehallituksen Johanna Värmälä: 050 5927619