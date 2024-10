Alkoholilain muutos lisää harmaata taloutta

Alkoholihaittoja on pyritty vähentämään sillä, että alkoholiluvan on voinut saada vain elinkeinonharjoittaja, jolla on vaadittava luotettavuus ja taloudelliset edellytykset. Lupakäsittelyssä viranomainen varmistaa, että luvanhakijoilla ja niiden vastuuhenkilöillä ei ole esimerkiksi rikostaustaa tai veroja maksamatta. Menettelyllä on myös ehkäisty harmaata taloutta.

Kesällä lausuntokierroksella olleessa lakiesitysluonnoksessa alkoholijuomia toimittaessa vain toimitusluvanhaltija tai hänen henkilökuntaansa kuuluva olisi voinut esityksen mukaan luovuttaa alkoholijuomia asiakkaille. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitystä on muutettu niin, että alkoholijuomien maksujen vastaanottamisen ja juomien luovuttamisen niin anniskelussa, vähittäismyynnissä kuin toimituksessakin voisi tehdä kuka tahansa. Viranomaisella ei siis ole jatkossa tietoa, ketkä alkoholilain mukaista elinkeinoa todellisuudessa harjoittavat. Toimintaa voisi tulla hoitamaan myös harmaan talouden toimijoita, jotka eivät voisi saada alkoholilain mukaista lupaa.

Lue ylitarkastaja Aleksi Halmeen koko blogikirjoitus.