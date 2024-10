Vuoden 2024 nuoren taiteilijan Suvi Sysin näyttely sekä Silmänruokaa-näyttely avautuvat Tampereen taidemuseossa 26.10.24

Vuoden nuori taiteilija 2024 – Suvi Sysi



Suvi Sysi (s. 1990 Nilsiä) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, jonka työskentelyn juuret ovat taidegrafiikan menetelmissä ja paperipohjaisissa teoksissa. Sysi on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan opetusalueelta 2020. Taiteessaan hän tutkii materiaalien ja värien tuntua, pakenevaa ajallisuutta sekä sanoittamatonta kokemista. Usein Sysin teokset saavat muotonsa abstrakteina installaatioina, jotka pohjautuvat väriin, kosketukseen ja hitaaseen käsillä tekemisen prosessiin. Paperin ohella Sysi työskentelee puun, saven ja kipsin kanssa. Se, miten ja mistä jokin on tehty, on keskeinen osa teosten sisältöä.

Tila toimii Sysin ilmaisussa yhtenä työskentelyn lähtökohtana. Tätä näyttelyä varten valmistunut suurikokoinen kollaasiteos Intuire (2024) kulkee museon läpi yhdistäen kaksi kerrosta. Kokonaisuudessa yksittäiset teokset ja erilaiset toistuvat elementit asettuvat suhteessa tilaan ja toisiinsa. Suvi Sysi kuvaa omaa työskentelyään näin: ”Teen usein teoksia tai teossarjoja, jotka koostuvat useista kappaleista, jolloin havainnoitavaksi tulevat myös tapahtumat niiden välillä. Yhden yksinäisen teoksen tekeminen tuntuu irralliselta. Koen teosteni ja ideoiden syntyvän ketjun kaltaisena – kun teen yhtä asiaa, se poikii polkuja kohti seuraavaa. Monet teokseni ovat riippuvaisia toisistaan.”

Tapahtuman 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi museon pohjakerroksen Silmänruokaa-näyttely esittelee poimintoja taidemuseon Vuoden nuorten taiteilijoiden kokoelmasta 1980-luvulta 2020-luvulle. Esillä on monipuolinen valikoima maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, media- ja tilataidetta sekä valokuvia. Teosvalinnoissa on painotettu eri tekniikoiden ja ilmaisutapojen monipuolisuutta ja ajallista laaja-alaisuutta. Eri vuosikymmeninä valitut taiteilijat ilmentävät oman aikansa nykytaiteen virtauksia ja arvoja.

Suurin osa näyttelyn teoksista on hankittu alkuperäisistä Vuoden nuori taiteilija -näyttelyistä. Jotkut ovat uudempia kuvaten taiteilijantyön myöhäisempiä vaiheita. Keskenään hyvin erilaisia teoksia yhdistää omintakeisuus, kokeellisuus ja rohkeus. Monet vuoden nuorista taiteilijoista ovat tehneet näyttävän kuvataiteilijan uran myös kansainvälisesti.

Juhlavuoden kunniaksi Vuoden nuorten taiteilijoiden teokset valtaavat myös museorakennuksen ulkopuolen ja Tampereen kaupungin keskustan kadut.

Tampereen taidemuseon ikkunoissa kulkeva muuntuvasta sinisestä sävystä ja valosta muodostuva teos Enshrine (2024) toimii linkkinä ulkomaailman ja sisällä olevien teosten välillä. Väri on Suvi Sysille teosten sielu ja samalla yksi materiaaleista, kuten myös väriin kytkeytyvä valo: ”Värin kaipuu teoksissani ja elämässäni on keskeistä. Se on kuin happea tai vettä – perustarve, jonka on täytyttävä. Väri tuntuu vatsassa ja nostaa veden kielelle. Se onkin ennen kaikkea kehollinen kokemus, eikä sitä voi sanoin kuvailla. Väri selittää itse itsensä.”

Keskustan rakennusten seinille heijastetussa Valogalleriassa on tänä vuonna Vuoden 2021 nuoren taiteilijan Joel Slotten piirustuksia. Joel Slotten Mosse ja tatuoidut ystävät -kokonaisuuden seiniin ”tatuoiduissa” kuvissa myyttiset taruolennot ja keskiaikaiset lääkeyrtit rinnastuvat death metal -musiikin ja pop-surrealismin symboleihin. Pääkallot saavat viereensä chilin ja vadelman, muukalainen asettuu meritähden kylkeen. Kuvasto pohjautuu pääosin Slotten palkintovuonna tekemiin ja näyttelykatalogissa julkaistuihin piirustuksiin.

26.10.24–12.1.25

Vuoden nuori taiteilija 2024 – Suvi Sysi

Silmänruokaa – Vuoden nuorten taiteilijoiden teoksia

24.10.24-12.1.25

Suvi Sysi: Enshrine

24.10.24–9.3.25

Valogalleria

Joel Slotte: Mosse ja tatuoidut ystävät



Vuoden nuoren taiteilijan 2024 on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana Tampereen taidemuseon museonjohtaja Selma Green ja näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, taiteilijajäseninä Tampereen Taiteilijaseuran Anna Hyrkkänen ja Suomen Taiteilijaseuran Katariina Salmijärvi, kutsuttuina asiantuntijajäseninä valinnan aikana Nykytaiteen museo Kiasman museonjohtajana toiminut Leevi Haapala ja taidekuraattori Laura Köönikkä sekä Tampereen Taideyhdistyksen edustajana puheenjohtaja Joni Lehtimäki. Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita. Suvi Sysi on järjestyksessä 40. Vuoden nuori taiteilija.