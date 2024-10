Pelastusalan mielenilmaisu liikenneturvallisuuden puolesta

Rivitalopalojen omaisuusvahinkojen vähentämiseksi tutkitaan yläpohjien palo-osastointien piileviä rakennusvirheitä 29.8.2024 06:45:00 EEST | Tiedote

Rivitalohuoneistojen tulipalot ovat huolestuttaneet pelastuslaitoksia pidemmän aikaa. Viimeisen viiden vuoden aikana rivitalopaloja on ollut lähes 400 (PRONTO, 2024). Pelastusviranomaisen arvion mukaan palo-osastointi ei ole pitänyt vaadittua aikaa 12 prosentissa näitä paloja, ja tulipalo on levinnyt viereiseen asuntoon tai palo-osastoon. Koska palojen leviäminen yläpohjassa ei näytä rajoittuvan palo-osastoon, ongelma on osastoivien rakenteiden toteutuksessa, suunnittelun väärissä lähtökohdissa tai rakennuksen käytön ja ylläpidon laiminlyönneissä. Myös pelastustoiminnan nopeudella ja resursseilla on merkitys tulipalojen leviämisen suhteen. Vajaavahvuisilla pelastusryhmillä ei pystytä tehokkaaseen pelastus- ja sammutustoimintaan.