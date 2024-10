Rajat ylittävä Save the Salmon -seminaari kutsuu keskustelemaan lohikantojen ja lohenkalastuksen tulevaisuudesta Muonion Olokselle 23.-24.10.2024

Itämereltä Pohjanlahden jokiin vaeltavien lohien määrä on romahtanut edellisen kahden vuoden aikana, ja emokalojen määrä on jäänyt huolestuttavan pieneksi. Poikkeuksellinen tilanne on aiheuttanut laajasti huolta lohikantojen ja lohenkalastuksen tulevaisuudesta sekä Suomessa että Ruotsissa.

Lohikantojen heikentynyt tilanne vaatii nopeita, vaikuttavia ja tasapuolisesti eri sidosryhmien hyväksymiä toimenpiteitä. Tämän keskustelun käynnistämiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi, Lapin ELY-keskus järjestää yhteistyössä ruotsalaisten ja suomalaisten sidosryhmien kanssa ’Save the Salmon’ -seminaarin 23.–24.10.2024 Lapland Hotels Oloksen tiloissa.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä kuullaan esityksiä ja puheenvuoroja Itämeren lohen ja siitä riippuvaisten elinkeinoja parhaiten tuntevilta asiantuntijoilta. Toisena päivänä keskustellaan pidemmän kehittämishankkeen suuntaviivoista, joihin eri osapuolet ja intressiryhmät Suomesta ja Ruotsista ovat valmiita sitoutumaan kalastuksen ja kalakantojen pitkän aikavälin kestävyyden varmistamiseksi. Ajankohtaisena päivityksenä seminaarissa kuullaan molempien maiden hallitusten edustajien terveiset tuoreista EU:n kalastusneuvoston kalastuskiintiöpäätöksistä.

”Tilaisuuden tavoitteena on saada paikallinen ääni molemmin puolin rajaa kuulluksi ja saada alulle konkreettinen, pidemmälle tulevaisuuteen katsova kalastuksen ja sen järjestämisen kehittämishanke.” kertoo Lapin ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Jermi Tertsunen.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.