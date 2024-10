ELY-keskus parantaa lauttaliikenteen ympäristöystävällisyyttä ja palvelutasoa Järvi-Suomessa

Järvi-Suomen lauttaliikenne on päätetty hankkia tarjouskilpailun voittaneelta Suomen Lauttaliikenne Oy:ltä

Järvi-Suomen 20 vuoden 12 lauttapaikan maantielauttaliikennepalveluiden hankinnan tarjouskilpailussa saatiin kaksi tarjousta. Tarjouksen antoivat Suomen Lauttaliikenne Oy ja Torghatten Nord As. Tarjousten vertailuhinnat olivat:

Torghatten Nord As 350 068 299,00 €

Suomen Lauttaliikenne Oy 234 780 000,00 €

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päättänyt 11.10.2024 tehdyllä hankintapäätöksellä tehdä palveluhankinnan tarjouskilpailun voittaneelta Suomen Lauttaliikenne Oy:ltä. Hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tehdyn hankintapäätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua.

Järvi-Suomen 12 lauttapaikan hankintaprosessi on ollut poikkeuksellisen monivaiheinen ja alkanut jo vuonna 2021. Hankintakokonaisuus on moninainen, sopimusaika pitkä ja sopimuksen arvo merkittävä. Hankinta-asiakirjoja on ollut tarve tarkentaa ja sen vuoksi on pitänyt aloittaa hankinta monta kertaa alusta.

Hankinta korostaa tehokkuutta ja vihreitä valintoja

Nyt tehty Järvi-Suomen 12 lauttapaikan maantielauttaliikennepalveluiden hankintapäätös on osa hankintastrategiaa, jonka myötä lauttakalusto uudistuu, lauttaliikenteen ympäristöystävällisyys paranee merkittävästi ja lauttapaikkojen painorajoitukset poistuvat. Myöhemmin solmittavan sopimuksen myötä siirrytään ympäristöystävälliseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen sekä edistetään kustannustehokkuutta uusien lossien hybriditeknologialla. Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät Järvi-Suomen lauttapaikoilla 98 % vuosien 2010–2015 keskiarvotasosta, eli yli 2000 tonnia vuodessa samalla kun lossien kapasiteetti kasvaa ja palvelun laatu paranevat. Uudessa sopimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin ja niiden myötä tarvittaviin muutosmekanismeihin. Pitkän sopimuskauden takia on varauduttava siihen, että muutoksia voidaan joustavasti tehdä sopimuksen aikana tarpeen mukaisen palvelun tuottamiseksi.

Järvi-Suomen hankinta on ensimmäinen neljästä 20 vuoden maantielauttaliikenteen palvelukokonaisuudesta ja vuosien 2025–2027 aikana hankintoja tullaan jatkamaan muiden kolmen hankintakokonaisuuden osalta. 20 vuoden hankinnoissa ja sopimuksissa huomioidaan valtakunnallisesti kannattavien kahdeksan silloituskohteen toteutumisen mahdollisuus ja varaudutaan lossiliikenteen korvaamiseen sillalla sopimuskauden aikana. Sopimusten pitkän tähtäimen tavoitteena on liikenteen kehittäminen kohti hiilineutraalia liikennepalvelua sekä vastata liikenteen kysyntään ja kehittää lauttaliikennettä osana toimivaa liikennejärjestelmää. Sopimukset tulevat koskemaan kaikkia 40 yleisten teiden lauttapaikkaa muodostaen neljä selkeää kokonaisuutta:

Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2026–2046

Maantielauttaliikennepalvelu Saaristomeri I (lossit) 2028–2048 Kilpailutus 2025

Maantielauttaliikennepalvelu Saaristomeri II (lautta-alukset) 2031–2051 Kilpailutus 2026

Maantielauttaliikennepalvelu (maantieteellisesti hajanaiset lauttapaikat) 2033–2053 Kilpailutus 2027



Järvi-Suomen 12 lauttapaikan lauttaliikenteen kapasiteetti ja välityskyky muuttuvat seuraavilla lauttapaikoilla, kun nyt kilpailutettu pitkäkestoinen liikennesopimus käynnistyy asteittain vuosien 2026–2027 aikana:

Hanhivirta, Enonkoski

Lossin kantavuus nousee 70 tonnista 90 tonniin.

Hirvisalmi, Juuka

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Hätinvirta, Puumala

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Kietävälä, Puumala

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Koivukanta, Savonlinna

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Kortesalmi, Kuopio

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Kuparonvirta, Mikkeli

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Kyläniemi, Ruokolahti

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Lamposaari, Lappeenranta

Lossin kantavuus nousee 44 tonnista 90 tonniin.

Puutossalmi, Kuopio

Lauttapaikalla liikennöidään jatkossa kahdella lossilla, joiden kantavuudet ovat 130 tonnia ja 90 tonnia.

Rongonsalmi, Puumala

Lossin kantavuus nousee 44 tonnista 90 tonniin.

Tappuvirta, Savonlinna

Lossin kantavuus nousee 60 tonnista 90 tonniin.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, tieinsinööri Tapani Jaakkola, p. 0295 022 808, tapani.jaakkola@ely-keskus.fi