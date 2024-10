Miten viini voi olla kevyttä ja runsasta maultaan samaan aikaan?

Montalbera Grignè Grignolino D'Asti 2023

Oletko koskaan maistanut Grigolino-viinejä Italiasta, Piemontesta? Varmaan suurin osa meistä vastaa kysymykseen samalla tavalla kuin mekin vielä reilu vuosi sitten, eli en. Grignolino on rypälelajikkeen nimi, jota kasvatetaan vain Italian pohjoisosissa Piemonten alueella. Rypäleistä valmistetut viinit ovat usein kepeitä ja oudon aromaattisia. Meitä viinissä ihastutti vain yksi asia. Viinin tuoksu ja maku.

Lasiin kaadettaessa viini on läpikuultavan kevyen heleän punainen. Tuoksussa on jotain hurmaavaa. Orvokkia yhdistettynä hedelmäisyyteen ja tumman suklaan aromeihin. Maku yllättää runsaudellaan. Meidät on opetettu, että runsas maku tarkoittaa tummaa viinin väriä, mutta tämä viini osoittaa, että näin ei aina ole. Viini on yksikertaisesti yllättävä ja ihana maultaan.



Montalbera Grignè Grignolino D'Asti 2023 on erilainen punaviini. Se ei ole mikään peruspunkku. Mikäli pidät viineistä jotka ovat kepeitä, mutta täynnä makua, niin on tämä viini juuri sinua varten. Voimme selittää vaikka mitä, mutta ainoa tapa, jolla voit kokea viinin maun on ostaa sitä pullon tai kaksi ja maistaa.



Mikä tekee viinistä hyvän hinta-laatusuhteen viinin? Viini on tyyliltään sekoitus laadukkaiden nebbiolo- ja pinot noir- viinien tuoksua ja makua. Nämä laatuviinit ovat aina reilusti yli 20€ hintaisia.

Viinikaverin vinkki: