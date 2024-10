SDP:n Juha Viitala jatkaa eduskunnan meriryhmän puheenjohtajana

SDP:n Riitta Mäkinen: Nyt huolehdittava, ettei työttömyys pääse kasvuun 10.10.2024 17:11:48 EEST | Tiedote

Metsä Wood ilmoitti tänään lakkauttavansa vaneritehtaansa Äänekosken Suolahdella, päätös koskee tehtaiden koko noin 370 hengen henkilöstöä. Tehtaiden alasajon suunnitellaan tapahtuvan vaiheittain. – Pidän tärkeänä, että nyt huolehditaan henkilöstön uudelleen työllistymisestä. Äänekoskella on ollut viime vuosina positiivinen vire teollisten investointien osalta ja tämän kehityksen on jatkuttava. Yrityskentän ja paikallisten toimijoiden ohella valtiovallan on selvitettävä, mitä uudelleen työllistymisen eteen olisi tehtävissä. Ilmeisesti Suolahdenkin päätöksen yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut rakennusalan tilanne, josta hallitusta varoiteltu jo vuosi, sanoo kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd).