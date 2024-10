Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä tänä vuonna on Jonas Nylén

Vanhusneuvosto on valinnut tämän vuoden ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjäksi asuntopäällikkö Jonas Nylénin. Nylén työskentelee Vaasan kaupungin kiinteistötoimessa.

Vanhusneuvosto kertoo, että Nylén on aktiivisesti ja monipuolisesti edistänyt ikäihmisten asioita.

- Jonas Nylén on koordinoinut kaupungin ikäystävällisen suunnitelman laatimista ja otti vanhusneuvoston prosessiin mukaan. Hän on myös ollut erittäin aktiivinen senioriasumisen lisärakentamisen edistämisessä, selvittänyt ja tehnyt paljon töitä asian eteen, perustelee Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Irmeli Mandell valintaa.

Mandell lisää Nylénin ansioiksi Vaasan kaupungille palkatut asumisneuvojat sekä tärkeiden esteettömyysasioiden pitämisen esillä.

- Jonas on sydämellä mukana työssään ja tehnyt enemmän mitä viranhaltijan työnsä puolesta tarvitsisi, Mandell kuvailee.

Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa on mukavaa

Asuntopäällikkö Jonas Nylén on iloisesti yllättynyt valinnastaan.

- Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa on ollut mukavaa ja tärkeää. Se on myös osa kaupungin asuntopolitiikkaa, josta minulla on työssäni päävastuu. Paljon olemme saaneet aikaan yhdessä, ja toimenpiteitä on tehty yhdessä osana Vaasan ikäystävällisyystyötä, Nylén kertoo.

Vaasa on WHO:n ikäystävällisten kaupunkien ja yhteisöjen verkoston jäsen. Aloite tähän verkostoon liittymisestä tuli myös alunperin vanhusneuvostolta.

Hyvinvoinnin edistäjä palkitaan vuosittain

Kuka tahansa voi ehdottaa ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää vanhusneuvostolle neuvoston sivuilla sekä vanhusneuvoston ehdotuslaatikkoon Vuorikodin juhlasalin aulassa. Tunnustus jaetaan vuosittain Seniorijuhlassa.

Vanhusneuvosto valitsee tunnustuksen saajan ehdotusten joukosta. Tunnustuksen saajaksi valitaan ryhmä tai henkilö, joka on kehittänyt tai toteuttanut toimintatapaa, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, elämänlaatua, liikkumista, osallisuutta, digiosallisuutta tai vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.