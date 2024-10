Keskimaa on lahjoittanut yli 100 000 euroa ikäihmisten digitaitojen koulutukseen

Mistä saan sähköpostiosoitteen ja miten sähköpostia käytetään? Mitä pitää tehdä, kun puhelin muistuttaa päivityksistä? Mitä sovelluksen lataaminen tarkoittaa? Onko internetissä seikkailu turvallista? Opinko ikinä käyttämään digitaalisia terveyspalveluja? Muun muassa näihin kysymyksiin on saatu vastauksia ja vertaistukea tämän syksyn aikana järjestetyissä ikäihmisten digikoulutuksissa.

− Olemme mahdollistaneet digitaitokoulutusten järjestämisen yli 15 paikkakunnalla Keski-Suomessa tämän syksyn aikana. Yhteistyökumppaneinamme koulutuksia järjestämässä ovat Eläkeliiton Keski-Suomen piiri sekä Eläkkeensaajien Keskusliitto. Osa koulutuksista on ammattilaisten vetämiä, aamu- tai iltapäivän kestäviä kokonaisuuksia, ja osa vertaiskouluttajiksi kouluttautuneiden järjestämiä matalan kynnyksen digikahviloita ja -opastuksia, kertoo Osuuskauppa Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksista vastaava viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Lisäksi lahjoitusvaroilla on toteutettu lukuisia vertaisopastajakoulutuksia, joiden avulla koulutetut opastajat voivat itsenäisesti auttaa ikäihmisiä digitaalisten taitojen kehittämisessä.

− Kaikille avoimien koulutustilaisuuksien lisäksi olemme panostaneet vertaisopastajakoulutuksiin kevään ja syksyn aikana yhdessä eläkejärjestöjen kanssa. Vertaiskouluttaja on itsekin ikäihminen, joka on saanut digitaitojen koulutusta ja auttaa nyt muita ikäisiään kehittämään digitaitojaan. Vertaiskouluttajien määrän kasvaessa voimme varmistaa, että toiminta jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa.

20 000 euron lisälahjoitus toiminnan jatkuvuuden tukemiseksi

Keskimaa on saanut paljon positiivista palautetta eläkeliittojen järjestämistä koulutuksista. Moniin tilaisuuksiin on ilmoittautunut niin paljon osallistujia, että kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet mukaan. Tämä on osoittanut, kuinka tärkeää on tarjota ikäihmisille mahdollisuuksia oppia digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöä.

– Koulutukset eivät pelkästään paranna ikäihmisten digiosaamista, vaan myös lisäävät heidän sosiaalista aktiivisuuttaan, mikä on vähintään yhtä merkittävää. Toivommekin, että toiminta jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa. Siksi olemme myöntäneet yhteensä 20 000 euron lisälahjoituksen toiminnan jatkuvuuden tukemiseksi ensi vuodelle, kertoo Noora Luoma.

Jyväskylässä 19.9.2024 toteutettuun digivalmennukseen osallistunut jyväskyläläinen Hilja Vainio kiteytti koulutuksen antia osuvasti:

– Tällaiseen tilaisuuteen on matala kynnys tulla, kun koolla on samanikäisiä ihmisiä. Digiosaaminen on fyysisen kunnon ohella nykypäivänä ja tulevaisuudessa entistä merkittävämpi edellytys sille, että ihmiset pärjäävät mahdollisimman pitkään kotona, joten kyse on todella isosta asiasta.

Ikäihmisten digikoulutuksiin suunnatun tuen lisäksi Osuuskauppa Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen kokonaissummasta on 30 000 euroa ohjattu nuorten kriisi- ja mielenterveystyön tukemiseen. Mielenterveystyön osalta yhteistyökumppaneina toimivat Kriisikeskus Mobile sekä Sekasin Kollektiivi.