VR lisää junavuoroja Kemijärvelle – Itä-Lapin saavutettavuus paranee merkittävästi

VR kaukojunaliikenteessä tehtiin 11,3 miljoonaa matkaa tammi-syyskuussa – digitaaliset palvelut kasvattavat suosiotaan 8.10.2024

Kotimaan kaukojunaliikenteessä tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa syyskuussa, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Vuoden 2024 tammi-syyskuussa on tehty yhteensä 11,3 miljoonaa matkaa, mikä tarkoittaa noin 1 % kasvua edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Junamatkustamisen suosio on kasvanut erityisesti vapaa-ajan matkustamisessa, vaikka ratatyöt ovat vähentäneet matkustajamääriä.