SDP:n Lauri Lyly: Hallitus horjuttaa sovittelijan neutraalia asemaa

- Orpon hallituksen palkkakuoppalaki tekee entistä vaikeammaksi korjata nais- ja matalapalkka-alojen palkkoja esimerkiksi julkisella puolella, ravintola-alalla ja kaupan aloilla, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.

- Historia on osoittanut, että pelkästään neuvotellen tuloksia ei ole tähänkään mennessä saatu aikaiseksi, on tarvittu myös painostustoimia. Riitojen ratkaisemisessa sovittelijan rooli on ollut monesti keskeinen, mutta nyt hallitus tekee sovittelijasta puolueellisen osapuolen. Pala palalta Purra ja Orpo heikentävät työmarkkinoiden toiminnan kannalta elintärkeää luottamusta, Lyly päättää.

SDP jätti yhdessä koko opposition kanssa hallitukselle välikysymyksen palkkatasa-arvosta. Välikysymyskeskustelu käydään tiistaina 15.10.2024.