Mikko Rautiainen taistelee semifinaalipaikasta Holland’s Got Talent -ohjelmassa

Aiemmassa esityksessään Rautiainen soitti hollantilaisia kappaleita, kuten André Hazes Jr. “Leef” ja Mart Hoogkamerin “Bacardi Lemon”. Tämä esiintyminen takasi hänelle myös Guinnessin maailmanennätyksen esiintymisillään yli 10 eri maan Got Talent -formaatin ohjelmissa.

Tulevassa jaksossa Rautiainen esittää uuden numeron yhdistäen nokkahuilunsoittoa, komediaa sekä ajatustenlukua. Vielä ei ole selvää, viekö tämä esitys hänet semifinaaleihin.

Taustaa ja tulevia esiintymisiä

Rautiainen, joka on selviytynyt alkoholismista ja kodittomuudesta, on ollut raittiina kuusi vuotta. Hän on puhunut julkisesti vaikeuksistaan ja elämänsä uudelleenrakentamisesta, ja hän toivoo tarinansa inspiroivan ihmisiä, joilla on samankaltaisia haasteita.

Holland’s Got Talent -esiintymisensä jälkeen Rautiainen esiintyy Kleine Komedie -teatterissa Amsterdamissa maanantaina 21. lokakuuta, osana varieteetaiteilija Lady Marmaladen 16-vuotisjuhlaa. Lady Marmalade & Friends: IN OUR PRIME! -nimisessä tapahtumassa esiintyy useita Amsterdamin vaikuttavimpia kabaree- ja drag-maailman taiteilijoita. Rautiainen esittää numeronsa osana tätä komediaa, musiikkia ja kabareeta yhdistävää tapahtumaa.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Vuoden 2025 alussa Rautiainen aloittaa kiertueensa Euroopassa yhdistäen musiikilliset taitonsa komediaan ja taikuuteen. Myöhemmin samana vuonna hän vie esityksensä Las Vegasiin lisäten uusia elementtejä esitykseensä. Myös useat kansainväliset televisiokanavat ovat keskustelleet jo tulevista yhteistöistä.

Tulevat esiintymiset:

Holland’s Got Talent – karsintakierros

Milloin : perjantai, 18. lokakuuta 2024

Missä : RTL4

Lady Marmalade & Friends: IN OUR PRIME!

Milloin: maanantai, 21. lokakuuta 2024

Missä: Kleine Komedie, Amsterdam

Liput: Saatavilla Kleine Komedien verkkosivuilta

Lisätietoja, korkearesoluutioisia kuvia ja mediakyselyitä varten ota yhteyttä:

Mediatiedustelut:

office@nasalrecorder.com