Talentia valtiovarainministeriön sote-säästöistä: "Perustelut irti todellisuudesta"

Hallitus on heikentämässä tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtoja. Jatkossa sosiaalityöntekijän sijaisena voisi toimia yhä kirjavammalla taustalla. Esitystä perustellaan lastensuojelun henkilöstön turvaamisella. Tämä henkilöstön turvaamistoimi vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta kahdella miljoonalla eurolla.

– Summa on tavallaan mitätön, mutta kuvaa tyhjentävästi, kuinka nurinkurisesti hallitus yhteiskunnallisia ongelmia ratkoo. Lastensuojelun tilanne ei helpotu säästämällä lastensuojelusta, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio muistuttaa.

Talentia on pyytänyt valtiovarainministeriöltä nähtäväkseen laskelmaa, mihin ministeriön arvioima 2 miljoonan euron säästö perustuu. Talentian saama vastaus valtiovarainministeriöstä herättää ihmetystä. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut Talentialle 2 miljoonan euron säästön perustuvan laskelmaan, joka vastaa noin kolmea prosenttia sosiaalityöntekijöiden palkkakustannuksista.

Valtiovarainministeriö katsoo, että erityisesti tilapäisesti työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ketjutuksen kieltäminen on vaikuttanut muun muassa siihen, että aiemmin sijaisina toimineita työntekijöitä on siirtynyt muualle töihin ja heidän sijalleen on jouduttu etsimään työntekijöitä, myös osin epätarkoituksenmukaisin ratkaisuin. Valtiovarainministeriölle ei ole tällaisista epätarkoituksenmukaisista ratkaisuista tilastotietoja. Valtiovarainministeriön perusteluilla ei siis ole mitään reaalimaailman yhteyttä.

– Hallitus aikoo korjata lastensuojelun tilannetta siten, että hyvinvointialueiden on toteutettava lastensuojelua 2 miljoonaa pienemmällä rahalla ja heikommalla osaamisella. Sosiaalityöntekijöiden palkkakustannuksista säästettävä osuus on niin sanotusti hatusta vedetty ja perustelut ovat irti todellisuudesta, toteaa Karsio.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12 § etenee budjettilakina eduskunnan valiokuntakäsittelyyn alkavalla viikolla. Talentia on vastustanut sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuuksien heikentämistä, sillä se vaarantaa asiakasturvallisuuden ja lisää laillistettujen sosiaalityöntekijöiden työn kuormitusta.