Otava julkaisee Jens Stoltenbergin Nato-kirjan

”Kirjassa kuvaan millaista oli johtaa maailman vahvinta sotilasliittoa kymmenen vuotta ja kuinka keskeisiä nämä vuodet olivat turvallisuuden kannalta”, Jens Stoltenberg kertoo.

Stoltenberg palveli Naton pääsihteerinä lokakuusta 2014 lokakuuhun 2024.

Stoltenbergin kirjan työnimenä on Vahtivuoroni (On My Watch). Se vie lukijat Naton operaatioiden sisäpiirin ja kuvaa tästä näkökulmasta Stoltenbergin johtajuutta keskellä dramaattista ajanjaksoa. Kirjan keskeisiä aihepiirejä ovat Ukrainan sota, Naton toiminta Afganistanissa, yhteistyö Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa sekä Naton suhteet Venäjän ja Kiinan kaltaisiin suurvaltoihin.

”Viimeisen vuosikymmenen aikana maailmasta on tullut vaarallisempi ja Natosta aiempaa vahvempi. Nämä ovat valtavia muutoksia, jotka koskettavat merkittävällä tavalla hyvin monia ihmisiä. Kirjalla pyrin omalta osaltani tarjoamaan valaistusta näihin muutoksiin, joissa olen ollut mukana”, Stoltenberg kertoo.

”Stoltenbergin kirja tarjoaa suomalaisille lukijoille luotettavaa kuvausta tapahtumista, jotka johtivat Suomen ja Ruotsin liittymiseen Naton jäseniksi. Kirja kertoo myös siitä, millainen puolustusliitto Nato on nyt, kun Stoltenbergin vahtivuoro on päättynyt. Tätä suomalaisten on tarpeen tarkastella, olemmehan totuttautumassa Naton jäsenmaaksi omine vastuinemme”, Otavan kustannuspäällikkö Jarkko Vesikansa toteaa.

Kirjan alkuperäiskustantaja on Norjassa toimiva Gyldendal-kustantamo. Kirjan julkaisuoikeudet on myyty tähän mennessä Otavan lisäksi Bonnierille (Ruotsi), Gutkindille (Tanska), Siedlerille (Saksa), Flammarionille (Ranska), Laterzalle (Italia), Hollands Diepille (Hollanti), William Collinsille (Iso-Britannia) ja Nortonille (Yhdysvallat).