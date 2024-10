ELY-keskuksen rahoituksella kestävyyttä ja kasvua Itä-Suomeen

ELY-keskuksen ilmasto- ja vastuullisuusrahoituksella kasvua ja hyvinvointia

Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitus Uudistuva- ja osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelmassa Itä-Suomen alueella on painottunut vaikuttaviin kasvua ja työllisyyttä edistäviin ilmastotoimiin, kilpailukykyä ja vastuullisuutta edistäviin hankkeisiin. Näitä päämääriä ovat tukeneet kaikki oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeet ja noin 16 % Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hakkeista.

Liki 2000 uutta työpaikkaa itäsuomalaisiin yrityksiin

Ohjelmakauden aloituksesta elokuun 2024 loppuun mennessä Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yrityksen kehittämisavustusta 342 yrityshankkeeseen yhteensä noin 108,6 miljoonaa euroa Itä-Suomessa. Myönnetystä avustuksesta yli puolet on kohdistunut teollisuuteen, etenkin puutuote- ja metalliteollisuuteen.

Kehityshankkeiden arvioidaan kasvattavan yritysten yhteenlaskettua liikevaihtoa 702 miljoonalla eurolla, josta viennin osuus on 371 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 1934. Arviot perustuvat yritysten avustushakemuksessa ilmoittamiin tietoihin.

Vuoden 2024 tammi-elokuun aikana Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yrityksen kehittämisavustusta yhteensä 34,3 miljoonaa euroa 144 hankkeelle. Suurimpia rahoituksen saajia ovat Aisti Corporation Oy, joka käynnistää hiilineutraalien akustiikkalevyjen valmistuksen Kiteellä (7 miljoonaa euroa), sekä outokumpulainen Premetec Production Oy, joka kehittää toimintansa vastuullisuutta ja kansainvälistyy (1,9 miljoonaa euroa). Bella Resort Oy Kuopiosta tavoittelee maailmanluokan elämyksellisen järvimatkailukohteen luomista (1,6 miljoonaa euroa).

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus yritystoiminnan kehittämiseen. Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä.

Uudistumisen edellytyksiä pk-yrityksille

Tällä ohjelmakaudella Etelä-Savon ELY-keskus on rahoittanut Itä-Suomessa 16 toimintaympäristön kehittämisavustushanketta yhteensä 3,3 miljoonalla eurolla. Kehittämisen kohteina ovat etenkin matkailu, pk-yritysten palvelut, innovaatiot, TKI-ekosysteemit ja järvikalajalosteet.

Vuoden 2024 tammi-elokuun aikana ELY-keskus on myöntänyt toimintaympäristön kehittämisrahoitusta 10 eri hankkeelle yhteensä 2,1 miljoonalla eurolla.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksella edistetään merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Lisäksi tuetaan elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa, joka tapahtuu yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiiviinä yhteistyönä.

Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus vauhdittaa kasvavaa liiketoimintaa

Etelä-Savon ELY-keskus toimii rahoittajana myös rakennerahasto-ohjelmaan kuuluvassa Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallisessa teemassa. Ohjelmakaudella on käynnistynyt 5 elinkeinoelämälähtöistä tutkimushanketta 6 miljoonalla eurolla.

Hankkeiden kautta tutkimusorganisaatiot ratkaisevat elinkeinoelämän kilpailukykyä parantavia ajankohtaisia tutkimuksellisia haasteita. Tutkijat soveltavat osaamistaan esimerkiksi innovaatioista ja markkinatarpeista nouseviin ratkaisuja kaipaaviin haasteisiin. Yritykset puolestaan hyötyvät uusista tutkimustuloksista ja tieteellisestä asiantuntemuksesta, mikä auttaa yrityksiä kehittämään markkinatarpeita ratkaisevia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Näin yhteiskunta hyötyy innovaatioista, jotka luovat uusia työpaikkoja, parantavat kilpailukykyä, luovat hyvinvointia ja edistävät taloudellista kehitystä.

Työelämän osaamista ja ilmastotoimia kehittämässä

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -rahoitusta on myönnetty tällä ohjelmakaudella Itä-Suomessa 173 hankkeelle yhteensä 59 miljoonaa euroa. ESR+ -rahoituksesta on jo varattu 62 %, mikä on enemmän kuin missään muualla Suomessa. Hankkeita toteuttavat järjestöt, säätiöt ja ammattikorkeakoulut.

Rahoituksen avulla parannetaan erityisesti työelämässä tarvittavia ammattitaitoja, edistetään työllisyyttä ja parannetaan siten itäsuomalaisten ihmisten hyvinvointia. Hankkeiden kautta 25 000 henkilöä kehittää osaamistaan, mikä tukee Itä-Suomen työllisyystilannetta ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

Etelä-Savon ELY-keskus on rahoittanut 24 ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön hanketta yhteensä 6,4 miljoonalla eurolla. Hankkeet edistävät kiertotaloutta, kestävää matkailua ja rakennusten energiatehokkuutta.

Vuoden 2024 tammi-elokuun aikana ELY-keskus rahoitti 65 ESR+ hanketta yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) hankkeita rahoitettiin 5 kappaletta yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2024 aikana on rahoitettu ensimmäiset hankkeet lastensuojelutyön kehittämiseen sekä turvetuotannosta vapautuneiden soiden ennallistamiseen.

ESR+ -rahoitusta kohdennetaan työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta tukeviin kehittämishankkeisiin. Kansalaistoimijuutta tukevia hakuja on järjestetty tukemaan pienempien toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kehittämistyöhön maakunnissa. Ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön hankkeilla vahvistetaan yhteiskunnan kykyä torjua ilmastonmuutosta ja sopeutua sen vaikutuksiin.

Rahoitusneuvonnasta vauhtia yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden rahoitussuunnitteluun

Ohjelmankauden 2021–2027 aikana ELY-keskusten valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta on neuvonut yhteensä 12 900 asiakasta puhelimitse, sähköpostitse ja TeamFinland-yhteydenoton kautta. Neuvonnassa tarkastellaan mm. pk-yritysten suunnittelemien kehittämis- ja investointihankkeiden soveltuvuutta rahoitettavaksi yrityksen kehittämisavustuksella. Asiakkaat saavat vastauksia mm. aluekohtaisista rahoituskriteereistä, vireillä olevista rahoitushauista ja rahoituksen hakujärjestelmien käytöstä.

Vuonna 2024 elokuuhun mennessä on neuvottu 3 400 yhteydenottajaa. Rahoitusneuvonnasta asiakkaat ovat kokeneet saaneensa lisäarvoa käynnistyvien yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden rahoituskysymyksiin, mistä kertoo asiakastyytyväisyyden erinomainen tulos 4,7 (asteikko 1–5).

Valtakunnallinen ELY-keskusten pk-yritysten rahoitusneuvonta tarjoaa ammattimaista asiantuntijaneuvontaa yrityksen kehittämisavustuksesta, maaseudun yritystuista, rahoitushauista, rahoituksen hakemisesta, maksatus- ja muutoshakemuksiin liittyvistä kysymyksistä ja ohjausta muihin julkisiin rahoituspalveluihin osana Team Finland julkista yrityspalveluverkostoa. Tavoitteena on löytää asiakkaalle sopiva rahoitus sekä ohjata hakemukset oikeaan rahoituspalveluun.

Nyt on hyvä ajankohta käynnistää uusia kehittämis- ja investointihankkeita

Ohjelmakausi on ajallisesti jo yli puolenvälin. Pidempikestoiset hankkeet kannattaa nyt laittaa liikkeelle. Ilmastotoimet painottuvat ohjelman toteutuksessa aiempaa enemmän. Myös Itä-Suomelle tärkeät kestävän kasvun hankkeet korostuvat rahoituksessa.