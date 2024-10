Laajoista laboratoriotutkimuksista ei löytynyt syytä koirien neurologisille oireille – Prima Pet Premium on aloittanut eläinlääkärikulujen korvaamisen

Prima Pet Premium: Korvaamme Hau-Hau Kevytrullista neurologisia oireita saaneiden lemmikkien eläinlääkärikulut 11.10.2024 11:02:21 EEST | Tiedote

Prima Pet Premium on päätynyt korvaamaan yhtiön maahantuomista Hau-Hau Kevytrullista neurologisia oireita saaneiden lemmikkien eläinlääkärikulut, vaikka laajat laboratoriotutkimukset ovat edelleen kesken. Syyskuussa valmistuneet ensimmäiset laboratoriotulokset eivät osoittaneet tuotevirhettä. Tällä hetkellä korvattavia tapauksia on 102. Samalla yritys on lopettanut yhteistyön puruluita valmistaneen kiinalaisen toimijan kanssa. ”Kannamme vastuumme. Emme halua, että korvausten maksamista pitää odottaa pidempään. Lemmikin omistajille eläinlääkärikulut ovat olleet iso menoerä”, sanoo Prima Pet Premiumin toimitusjohtaja Timo Pärssinen. ”Olemme todella pahoillamme tapahtuneesta ja siitä, että tuotevirhe-epäilylle ei ole saatu vielä vahvistusta. Tällaista ei saisi tapahtua. Koirien sairastumisen lisäksi tilanne on aiheuttanut lemmikinomistajille huolta ja epätietoisuutta.” Elokuussa myynnistä pois vedetyt Hau-Hau Kevytrullat valmistanut kiinalainen yhtiö on ollut yksi Prima Petin yhteistyökum