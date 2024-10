Build-A-Bear- työpaja on tulossa myös Suomeen vuonna 2025 kumppaninaan XS Lelut!

Build-A-Bear Workshop on lumonnut lapsia ja perheitä ympäri maailmaa ainutlaatuisella ja interaktiivisella kokemuksellaan yksilöllisten pehmoeläinten luomisesta. Nyt ensimmäistä kertaa Build-A-Bear on saatavilla Baltiassa ja Ruotsissa tarjoten perheille uuden ja jännittävän kokemuksen. Paikalliset XS-myymälät ovat innoissaan voidessaan toimia kumppaneina Build-A-Bear-työpajoille!

Build-A-Bear-työpajassa vieraat voivat valita omansa useista muhkeista eläinaihioista ja muokata luomuksiaan täytemateriaalilla, vaatteilla, asusteilla ja jopa äänillä. Tämä kokemus on suosittu lasten ja perheiden keskuudessa, koska se mahdollistaa yksilöllisen ja interaktiivisen tavan luoda ainutlaatuinen pehmoeläin! Kun uusi ystävä on valmis kotiin vietäväksi, voi sille vielä tehdä syntymätodistuksen. Sen jälkeen uusi pörröinen ystävä on valmis uusiin seikkailuihin!

Pehmolelut ovat tunnetusti lapsille tärkeitä ja rakkaita hahmoja. Ne otetaan mukaan päiväkotiin, neuvolaan ja kesälomareissuille. Ne sopivat kotileikkeihin, majanrakennukseen ja monenlaisiin seikkailuihin. Pehmolelut tuovat lapselle turvaa nukahtamishetkiin ja uni ei välttämättä tule ilman tuttua pörröistä ystävää.

Build-A-Bear Workshop, Inc. on maailmanlaajuinen brändi, joka tunnetaan ainutlaatuisesta tee-se-itse- pehmoeläinkokemuksestaan. Yritys tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä pehmoeläimiä erilaisiin tilanteisiin ja erilaisilla teemoilla. Vuonna 1997 perustettu yritys on laajentanut läsnäoloaan maailmanlaajuisesti ja toimii yli 525 paikkakunnalla, yli 15 maassa ympäri maailmaa. Build-A-Bear -työpaja tarjoaa hauskan, interaktiivisen kokemuksen, jossa voit luoda oman ainutlaatuisen pörröisen ystäväsi monivaiheisessa työpajassa.

XS-ketju on johtava lelujen jälleenmyyjä Baltian maissa ja sen ulkopuolella, ja sillä on yli 50 lelukauppaa Virossa, Suomessa, Georgian tasavallassa, Latviassa, Liettuassa, Sloveniassa, Ruotsissa ja Uzbekistanissa. XS-myymälät tarjoavat huippulaatuisia tuotteita ja erityistä huomiota kiinnitetään esimerkiksi kuumiin lisensseihin ja TV- ja verkkosisältöpohjaisiin hahmoihin.

Suomen XS Lelut ja paikalliset XS-myymälät Baltiassa ja Ruotsissa ovat sopivia kumppaneita Build-A-Bear työpajoille. Haluamme tarjota perheille elämyksiä ja enemmän iloa! Emme malta odottaa, että pääsemme jakamaan Build-A-Bear-työpajan ilon ja luovuuden kanssasi. Tule mukaan luomaan muistoja, jotka kestävät koko elämän!