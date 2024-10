Kontula vahvistaa asemaansa Helsingin urbaanina kulttuurikeskittymänä

Itä-Helsingissä, Mellunkylän kaupunginosassa sijaitseva Kontula on tullut tunnetuksi monista suosituista tapahtumista, kuten Kontula Electronicista, KontuFestarista, Ostarifestarista ja Kontula Urban Film Festivalista. Kontulan kulttuuriostari -hanke tarjoaa mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseen kaikille alueen asukkaille ja toimijoille matalalla kynnyksellä.

”Kontulan ostari ja ympäröivät alueet ovat olleet asukkaiden aktiivisen kulttuuritoiminnan näyttämöitä. Olen vuosi ja vuosikymmen toisensa jälkeen tullut metrolla osallistumaan Kondekan kulttuuritapahtumiin. Kulttuuriostari-hanke tulee entisestään vahvistamaan koko Mellunkylän kulttuuritarjontaa. Oleellista on alueen asukkaiden oma-aloitteisuus ja kulttuurin omaleimaisuus, jota kulttuuriostari tulee toivottavasti vahvistamaan entisestään", toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

Paikallisten kulttuuritoimijoiden ideoima hanke saa rahoituksen OmaStadin eli Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin kautta. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -verkoston koordinaattori ja kaupunkiaktivisti Larri Helminen iloitsee kulttuuriostari-hankkeen toteutumisesta:

"Lähes 40 000 asukkaan Mellunkylästä on kasvanut tapahtumien kaupunginosa Helsingissä. Kontulan ostoskeskuksesta on tullut tapahtumatoiminnan sydän, kiitos aktiivisten paikallistoimijoiden. Nyt käynnistyvä hanke tulee vahvistamaan tätä toimintaa uusien luovien toimijoiden myötä ja samalla parantamaan Kontulan ostarin imagoa eläväisenä ja monikulttuurisena paikalliskeskuksena."

Tapahtumatuottaja asukkaiden tukena

Kontulan kirjaston koordinoima kulttuuriostari -hanke antaa tukea erikokoisten kulttuuritapahtumien ideointiin ja organisointiin. Hankkeeseen on palkattu tuottajaksi Sinivuokko Koivula, jonka tehtävänä on avustaa paikallisia asukkaita ja toimijoita tapahtumien järjestämisessä.

”Meiltä on mahdollista saada tarpeen mukaan sekä tuotannollista että rahallista tukea. Voimme opastaa aloittelevia tapahtumanjärjestäjiä käytännön asioissa tai antaa taloudellista tukea valmiin tapahtumaidean toteuttamiseen. Tai tarvittaessa näitä molempia”, Sinivuokko Koivula kertoo.

Kulttuuriostarin tuottaja Sinivuokko Koivulan kanssa pääsee ideoimaan tapahtumia kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostilla. Koivula on tavattavissa Kontulan kirjastossa pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin klo 15–17. Hanke on toiminnassa vuodet 2024–26, mutta tavoitteena on luoda paikallisyhteisöille osaamista ja toimintamalleja, joiden avulla kulttuuriostaritoiminta jatkuu vahvana myös hankkeen jälkeen.

Kulttuuriostarin avajaisia juhlitaan lauantaina 26.10.

Hanke polkaistaan käyntiin avoimessa juhlatilaisuudessa Kontulan kirjastossa ja kirjaston edustalla lauantaina 26.10. klo 11 alkaen. Ohjelmassa on teatteriesityksiä, sirkusta, työpajoja, musiikkia ja kahvitarjoilu.

Koko avajaisohjelma