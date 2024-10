Kari Kanala ja Ville Kormilainen: Auta nyt, jumalauta!

Kari Kanalan ja Ville Kormilaisen toimittamaan uuteen kirjaan Ei tässä mitään, mutta – Miehen rukouskirja on koottu tunnettujen suomalaisten miesten rukouksia. Ääneen pääsee moni muusikko, näyttelijä ja media-alan ihminen, mutta myös esimerkiksi nyrkkeilijä Robert Helenius ja kielitieteilijä Janne Saarikivi. Yksi piispallinen rukouskin on mukana.

Kirjassa puhutaan myös Jeesuksesta, mutta jeesustelu loistaa poissaolollaan. Teksteille leimallista on, että nyt rukouksiaan jakavat aivan muut kuin hengellisen elämän ammattilaiset: jälki on epätasaista, rosoista ja elämänmakuista. Rukouksen muoto vaihtelee eikä pääty aina aameneen. Esimerkiksi koomikko-muusikko Heikki Silvennoisen rukous päättyy riemastuttavasti sanaan ”hehe”.

Kirjan perusteella suomalaisen miehen tapa rukoilla ja käyttää voimasanoja ovat varsin lähellä toisiaan. ”Kiroilu on myös tapa rukoilla tai ilmaista tunteita. Esimerkiksi ”jumalauta” itsessään on pyyntö. Minä olen aina ajatellut sitä rukouksena, toteaa Kari Kanala. ”Ja onhan se suomalaisen miehen tapa rukoilla aika rouhea ja suoraviivainen muutenkin. Tässä kirjassa olevissa rukouksissa on aika vähän korulauseita. Rukouksissa mennään suoraan asiaan ja usein hyvin konkreettiselle tasolle”, kiteyttää Ville Kormilainen.

Kirjassa miehet pohtivat sekä rukouksen roolia omassa elämässään että kirjoittavat lukijoille tärkeimpiä rukouksiaan. Näin sisällöstä muodostuukin kiinnostava läpileikkaus suomalaisen miehen uskonnolliseen – ja joskus uskonnottomaan – maisemaan. Toimittaja Mikko Kekäläinen kiteyttää kirjassa tämänhetkisen suhteensa rukoukseen näin: ”en nyt voi pitää yhteyttä ennen kuin minulle selviää, höpisenkö minä tässä itsekseni vai kuuleeko kukaan.”

Kari Kanala on Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra. Ville Kormilainen on helsinkiläinen tietokirjailija, konsultti ja stand-up-koomikko. Kanala ja Kormilainen ovat julkaisseet aiemmin yhdessä teoksen Anova saa ja nuuhkiva löytää. Koiraihmisen rukouskirja (2016).

Kari Kanala ja Ville Kormilainen (toim.), Ei tässä mitään, mutta – Miehen rukouskirja. Kirjapaja 2024. Noin 120s. Kansi Tiia Javanainen. ISBN 978-952-354-921-0. Kl 24.11. Ilmestyy 10/2024.

Lisätietoja, haastattelut ja arvostelukappaletilaukset: Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@kirjapaja.fi