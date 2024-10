Tero Ojanperä nimitetty CeLLifen hallituksen puheenjohtajaksi - yrityksen tekoälyä hyödyntävä akkumittausteknologia täysin ainutlaatuista maailmassa

CeLLifen Battery Perfected Cloud -alusta mahdollistaa tiedonkeruun akuista ennennäkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella. Ratkaisu tarjoaa tuhansia datapisteitä sekunneissa. Mittauksista saatavaa tarkkaa akkudataa hyödynnetään analyyseissä, jotka toimivat perustana raportoinnille, laadunvalvonnalle ja lopulta asiakkaan päätöksenteolle.

Vahvan johdon avulla kohti kansainvälistä menestystä

CeLLife on hiljaittain nimittänyt hallitukseensa huippuammattilaisia, jotta asema maailmanlaajuisilla teknologiamarkkinoilla jatkaisi vahvistumistaan entisestään.

Tekniikan tohtori Tero Ojanperä on aloittanut hallituksen puheenjohtajana 9. syyskuuta 2024. Ojanperä on tunnettu teknologiavisionääri ja uraauurtava yrittäjä, joka on myös toinen Euroopan suurimman yksityisen tekoälylaboratorion Silo AI:n perustajista. Hänen johdollaan AMD osti Silo AI:n 665 miljoonalla dollarilla, mikä on suurin tekoälyalan yritysosto Euroopassa viime vuosikymmenen aikana. Tero toimii myös työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa.

Ojanperän lisäksi hallituksessa on aloittanut Paul Melin, joka tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen teknologia-alan johtotasolta, muun muassa Nokian ja Vaisalan tehtävistä. Hän tulee keskittymään erityisesti patentteihin, jotka auttavat vahvistamaan CeLLifen vahvaa IPR-asemaa.

Lisäksi hallitukseen on nimitetty Tero Mennander. Hän toimii osakkaana ranskalaisessa VC-sijoitusyhtiössä Ventechissä, joka toimi CeLLifen ankkurisjoittajana 2 miljoonan euron siemenrahoituskierroksella aiemmin tänä vuonna.

Mikä tekee CeLLifesta täysin ainutlaatuisen akkuteknologiamarkkinoilla?

CeLLife hyödyntää tekoälyyn perustuvia mittauksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa akkujen koko elinkaaren ajalta: aina akkukennojen valmistuksesta rutiininomaisiin huoltotoimenpiteisiin ja käytettyjen akkujen turvallisen sekä kustannustehokkaan uusiokäytön mahdollistamiseen. Teknologiamme mullistaa akkujen hallinnan.

"Skaalautuva liiketoimintamallimme perustuu tarkkaan mittausteknologiaan ja pilvipohjaiseen tiedonkeruuseen, jonka valjastamme tekoälyn avulla luomaan entistäkin suurempaa lisäarvoa asiakkaillemme", toteaa Tero Ojanperä.