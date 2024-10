Schneider Electric sai ensimmäisenä alalla korkeamman tason kyberturvallisuussertifioinnin

Schneider Electricin EcoStruxure IT Network Management Card 3 (NMC3) -alustan saavuttama IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2) -sertifiointi tekee siitä ensimmäisen DCIM-verkkokortin, joka on saavuttanut tämän IEC:n myöntämän suojaustason. Saavutus osoittaa Schneider Electricin sitoutumisen tarjota edistyneitä ja turvallisia ratkaisuja datakeskusten hallintaan.

TÜV Rheinland, yksi maailman suurimmista ja johtavista testauspalvelujen tarjoajista, on sertifioinut NMC3-alustan riippumattomasti, mikä varmistaa että datakeskuksiin ja hajautettuihin IT-ympäristöihin suunnitellut tuotteet täyttävät tietoturvavaatimukset ja käyvät läpi perusteellisen testauksen ja arvioinnin. Uusi ja korkeampi kyberturvallisuussertifioinnin taso korostaa Schneider Electricin sitoutumista alan edelläkävijän rooliin kyberuhkilta suojautumisessa. SL2-sertifiointi asettaa tiukemmat vaatimukset ja entisestään parantaa tietoturvaa viime vuonna saavutetusta SL1-tasosta.

Uuden standardin lisäksi TÜV Rheinland on sertifioinut Schneider Electricin ja tuotekehityksen kyberturvallisuusprosessit, mukaan lukien NMC3-alustan, ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA) -yhteensopiviksi. NMC3 on integroitu useimpiin Schneider Electricin EcoStruxure IT DCIM -tuotteisiin, ja se tarjoaa kriittiselle sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuurille vakaan, etäkäytettävissä olevan hallintasovelluksen verkon yli.

"Vuoden 2024 Allianzin riskibarometrin mukaan kyberhäiriöt on luokiteltu liiketoiminnan tärkeimmäksi huolenaiheeksi. Häiriötilannetta kohden raportoidut keskimäärin yli neljän miljoonan dollarin kustannukset osoittavat, miksi kyberturvallisuus on tietohallintojohtajien prioriteettilistan kärjessä", sanoo Kevin Brown, SVP for EcoStruxure IT, Data Center Business, Schneider Electric.



"IEC 62443-4-2 SL2- ja ISASecure® SDLA -kyberturvallisuussertifiointien ansiosta Schneider Electric on alan johtava toimija, joka auttaa vähentämään kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia riskejä."

Tavoitteena asennusprosessin yksinkertaistaminen

Yritysten haasteena on pysyä ajan tasalla laiteohjelmistopäivityksistä. Monet yritysasiakkaat hallitsevat kriittistä sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuuriaan omilla sisäisillä hallintatyökaluillaan, kolmannen osapuolen verkonhallintatyökaluilla tai kiinteistönhallintajärjestelmillä. Nämä järjestelmät eivät tiedä, milloin yhdistettyjen laitteiden ohjelmisto vaatii päivistystä, erityisesti hajautetuissa- ja reunaympäristöissä.

EcoStruxure IT Secure NMC -järjestelmä tarjoaa uuden työkalun ansiosta entistä paremman sulautetun laiteohjelmiston hallinnan. Secure NMC System Tool muuttaa kokonaisuudessaan laiteohjelmiston selvitys- ja asennusprosessia kaikkien laitteiden osalta, mikä nopeuttaa toimintoa jopa 90 %. Käyttäjien ei enää tarvitse etsiä laiteohjelmistoa tapauskohtaisesti, tarkistaa onko laitteella uusin laiteohjelmisto ja lukea julkaisutietoja ymmärtääkseen mitä uusi versio sisältää, ennen kuin he lataavat sen ja päivittävät laitteensa. Secure NMC System Tool ilmoittaa asiakkaille, että uusi laiteohjelmisto on saatavilla, ja ohjaa asentamaan uuden version.

Secure NMC -järjestelmän etuja ovat:

Pidä ohjelmistosi ajan tasalla: Yksinkertaistaa laiteohjelmiston hallintaa, tekee siitä jopa 90% nopeamman ja pienentää riskejä. Saavuta johdonmukainen vaatimustenmukaisuus: Asiakkailla on järjestelmällinen ja standardoitu lähestymistapa kriittisen sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuurin kyberturvallisuuspäivityksiin. Vähennä altistumista mahdollisille hyökkäyksille: IEC 62443-4-2 SL2- ja ISASecure® SDLA -kyberturvallisuussertifioinnit yhdistettynä Secure NMC System Tool -työkaluun varmistavat, että liitetyt laitteet suojataan uusimmilla tietoturvapäivityksillä.

"EcoStruxure IT tarjoaa asiakkaille tehokkaan toimintamallin: joustava IT-infrastruktuurin hallinta mahdollistaa asiakkaille parhaan tavan hoitaa IT-infrastruktuuria ja samalla varmistaa kyberturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden. Turvallisuuden varmistamisen ei tarvitse olla vaikeaa", Brown sanoo. "Olemme alan ensimmäisiä, jotka tarjoavat tämän ratkaisun, ja jatkamme sitoutumistamme joustavan, turvallisen ja kestävän IT-infrastruktuurin mahdollistamiseen."

Lisätietoja EcoStruxure IT Secure NMC -järjestelmästä. Uusi IEC 62443-4-2 SL2 -kyberturvallisuussertifikaatti on nähtävissä täällä. IEC-sertifioidun laiteohjelmiston käyttäminen Secure NMC System Tool -työkalun kautta edellyttää Secure NMC -tilausta.

Aiheeseen liittyvää materiaalia:

Lisätietoja:

Anssi Litmanen, Solution Sales Manager

anssi.litmanen@se.com