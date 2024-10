Apetitin uutuuksissa maistuvat lempeän tulinen nduja sekä mausteinen harissa

Apetitin pakastepizzat vastaavat nduja-trendiin suositun pepperonin kanssa



Apetitin suosittu Superior-pakastepizzaperhe täydentyi tänä syksynä uudella Nduja-pepperonipizzalla. Sen lempeän tulinen maku muodostuu mausteisesta nduja-salamitahnasta, pepperonista, mozzarella- ja gouda-juustoista, sekä mehevästä tomaattikastikkeesta.



Nduja on Italian Calabriasta kotoisin olevaa chilillä maustettua salamitahnaa, joka on löytänyt ensin tiensä pizzerioiden pizzoihin ja valloittanut nopeasti myös kotikeittiöt. Pepperonipizzat ovat pakastealtaiden suosituimpia.

”Halusimme tuoda pakastealtaaseen pizzan, jossa himoittu nduja yhdistetään suosittuun pepperoniin. Nduja-pepperonipizzamme on lempeän tulinen ja sisältää aitoa ndujaa”, Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen kuvaa.



Apetit Superior Nduja-pepperonin lisäksi toinen syksyn pizzauutuus on klassinen Twin Margherita.



”Twin-sarja tarjoaa selkeitä klassikkomakuja – ja aina kaksin kappalein. Margherita, jos mikä on todellinen klassikko. Tämän pizzan täytteenä on runsaasti mehevää tomaattikastiketta ja kotimaisia juustoja”, Pallonen sanoo.

Margherita sopii moneen makuun ja Pallonen ounastelee, että siitä muotoutuu myös perheiden ja lasten suosikki. Sitä on myös helppo halutessaan tuunata juuri omaan suuhun sopivilla täytteillä.



Kaikki Apetitin pakastepizzat leivotaan juureen ja paistetaan kiviuunissa. Pizzoissa vaalitaan laadukkaita raaka-aineita, ja ne valmistetaan maailman ehkä pohjoisimmassa pakastepizzatehtaassa Pudasjärvellä.



Pizzauutuuksien yhteydessä kaikkien Twin-sarjan pizzojen pakkaukset uudistuvat ulkoasultaan ja materiaaliksi vaihtuu PEFC-sertifioitu kartonki. Materiaaliuudistus koskee myös Superior Nduja-Pepperonipizzaa.

Tuttuihin pakastekeittoihin uusi ruokaisa vaihtoehto: Tomaattinen linssikeitto



Apetitin klassisten kotelokeittojen uutuus, Tomaattinen linssikeitto on pehmeän tomaattinen ja linssin ansiosta ruokaisa keitto. Se on maustettu kevyesti inkiväärillä ja kookosmaidolla, jotka pyöristävät ja täydentävät herkullista kokonaisuutta, mutta eivät ole pääroolissa. Apetitin pakastekeitot valmistuvat kätevästi mikrossa tai liedellä. Lämmin keitto on valmista nautittavaksi sellaisenaan.



”Tomaattinen linssikeitto vastaa hyvin uusiin Pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden pohjalta suomalaisetkin ravitsemussuositukset tullaan uudistamaan. Linssikeitto sisältää sekä kasviksia että palkokasveja, joiden merkitystä ravitsemussuosituksissakin painotetaan”, Pallonen sanoo.



Tomaattinen linssikeitto sopii moneen ruokavalioon, sillä se on maidoton, gluteeniton ja vegaaninen. Lisäksi keitto on proteiinipitoinen ja sillä on Sydänmerkki osoituksena rasvan paremmasta laadusta sekä maltillisesta suolan määrästä. Myös tämä uutuus saa Apetitin uuden selkeän ja raikkaan pakkausdesignin sekä merkinnän PEFC-sertifioinnista.​

Falafel Harissa uudistaa Apetitin pyörykkävalikoimaa



Apetitin uusi falafelpyörykkä on maustettu Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän keittiöistä tutulla chilipohjaisella maustetahnalla, harissalla. Se tekee falafelpyörykästä lempeän mausteisen.



”Falafelit ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten ruokapöydässä ja harissa puolestaan on supertrendikäs mauste niin kotikeittiöissä kuin ravintolamaailmassakin. Harissa tuo tuttuun falafeliin ja ylipäätään kasvispyörykkähyllyyn uutta makumaailmaa”, Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala kertoo.



Falafelit on helppo yhdistää erilaisiin ruoka-annoksiin. Niistä voi kasata värikkään salaatin, ne voi kääräistä wrapin sisään hummuksen ja kasvisten kanssa tai pyöräyttää helpon peltiruoan yhdessä uunijuuresten kanssa. Apetit Falafel Harissa on gluteeniton, maidoton ja vegaaninen.



Syksyn Apetit-uutuus pakastevihanneskategoriassa on Kotimainen Wok Satokausi, joka on raikas ja värikäs yhdistelmä suomalaisten rakastamia rapsakoita vihanneksia.



”Wok Satokausi sisältää värikkään yhdistelmän kasviksia: punaista porkkanaa, palsternakkaa, purjoa, keräkaalia, lehtikaalia ja keltaista paprikaa. Se sopii hyvin nopeaan kokkailuun. Ei tarvitse kuin lisätä proteiinin lähde ja voi loihtia nopeasti herkullisen ja terveellisen ruoka-annoksen”, sanoo pakastevihanneksista vastaava brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Nina Dahlberg.



Syksyn Apetit-uutuudet: