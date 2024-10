GRK on valittu Helsingissä sijaitsevan eteläisen postipuiston uuden asuinalueen esirakentajaksi, urakan arvo noin 42 milj.euroa

Postipuistoon on tulossa merkittävä uusi asuinalue, sillä Helsingin kaupungin suunnitelmien perusteella 2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen.

Hakamäentien ja Postin pääkonttorin väliin rakentuu 17 hehtaarin kokoinen uusi kaupunginosa, Eteläinen Postipuisto. Uudelle kantakaupungin alueelle on suunniteltu liike- ja palvelukeskusta sekä asuntoaluetta.

Helsingin kaupunki teki hankintapäätöksen Postintaipaleen uuden alueen esirakentamisesta 5.9.2024 ja sopimus allekirjoitettiin 14.10.2024. Projekti alkaa lokakuussa 2024 ja päättyy joulukuussa 2028.

Työmaa-alue sijaitsee Pasilassa. Alue on ollut teollisuus- ja varastokäytössä, ja sitä ennen alueella on ollut kaatopaikka, joka on suljettu vuonna 1963. Alueen pinnan alla on vanhaa kaatopaikkajätettä, joten työt alkavat sen poistamisella. Vaikka projektin tilaajana on Helsingin kaupunki, kaatopaikan kunnostuskustannuksiin osallistuvat myös Posti Group Suomi Oy ja VR-yhtymä Oyj.

Kyseessä on GRK:lle hyvin perinteinen aluerakentamishanke, joka on yhtiön vahvinta osaamisaluetta. Käytännössä esirakentaminen tarkoittaa sitä, että GRK rakentaa alueelle kaava-alueen katuinfran rakenteet sekä kunnallistekniikan pääosin valmiiksi ennen kuin asuinrakennusten sekä toimistojen rakentaminen aloitetaan. GRK luo alueelle toimivan pohjan valmiiksi seuraavaa rakennusvaihetta varten. Alueen pintatyöt kuten kiveykset, istutukset ja viimeiset päällystekerrokset tehdään myöhemmässä vaiheessa erillisenä urakkana.

“Meidän projektialueemme sijoittuu Postin pääkonttorin ja Hakamäentien väliin. Idässä naapurina on puolestaan Ilmalan ratapiha ja varikko. Lännessä taasen keskuspuisto, jonka ali itse asiassa vaakaporataan tässä urakassa myös hulevesiputkisto”, työpäällikkö Roope Korpela GRK:lta kertoo.

”Toteutimme pari vuotta sitten vastaavalaisen merkittävän esirakentamisurakan Helsingin Verkkosaaren pohjoisosaan, jonne rakentui tuhansien asukkaiden kerrostaloalue osin meren päälle. Saamme Postintaipaleen projektiin mukaan Verkkosaaressa työskennelleitä osaajia. On hienoa saada heidän osaamisensa Postintaipaleelle, koska Verkkosaaressa GRK:n urakka valmistui lähes vuoden etuajassa ja alitti tilaajan budjetin."