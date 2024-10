Somersby Crushed Apple 4,5% -takaisinveto

Kyseinen siideri on pakattu 0,33 litran alumiinitölkkiin. Laatuvirhe on saanut kyseisessä tuotantoerässä tölkkejä paisumaan. Paisunut tölkki voi sisällä olevan paineen vuoksi käyttäytyä arvaamattomasti, vuotaa, aueta itsestään, poksahtaa tai haljeta. Pyydämme kuluttajia toimimaan varovasti paisuneiden tölkkien kanssa. Laatuvirhe vaikuttaa myös juoman makuun.

Ongelma on havaittu myyntierässä, jonka best before -päiväys on 16.04.2025 ja koodi E41981, lisäksi koodin perässä on kellonaika. Nämä tiedot ovat näkyvillä tölkin pohjassa.

Kyseinen tuote-erä poistetaan myyntipisteistä. Kuluttajat voivat palauttaa kyseisen erän tuotteet kauppaan, josta ne on hankittu korvausta vastaan. Paisuneet tölkit kannattaa palautettaessa pakata vähintään muovipussiin vuotamisvaaran vuoksi.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa ja haittaa.