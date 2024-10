Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Iäkkäiden asumisen kumppanuusmalli laajenee Lahden Onnelanpolun palvelukeskukseen

Onnelanpolun palvelukeskus on iäkkäiden asumista tarjoava kohde, jossa on tavallisia senioriasuntoja ja hyvinvointialueen ympärivuorokautista palveluasumista. Yhteistyön myötä talossa tuotetaan myös yhteisöllistä asumista.

– Talossa on laajat ja viihtyisät yhteiset tilat, jotka tuovat asukkaiden arkeen yhteisöllisyyttä ja tarpeen mukaisia arjen palveluita, kuten ruokailumahdollisuuden. Uudistuksen myötä vahvistuu mahdollisuus asua samassa talossa toimintakyvyn muuttuessa, eli ilman palveluita aina jatkuvan avun tarpeen tilanteeseen asti. Tämä on ollut säätiönkin kehittämisen lähtökohta jo pitkään, säätiön toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen toteaa.

Onnelanpolun yhteistyöstä sovitaan Lahden vanhusten asuntosäätiön kanssa käyttöoikeussopimuksella.

– Kehittämämme kumppanuusmalli on herättänyt myös kansallista kiinnostusta. Keskeistä mallissa on löytää yhteistyökumppani, jolla on samansuuntaiset ajatukset iäkkäiden hyvän ja turvallisen asumisen tarjonnasta alueella. Pyrimme löytämään kumppanuuskohteiksi pääsääntöisesti valmiita kiinteistöjä, jotka täyttävät ikäystävällisen asumisen edellytykset, hyvinvointialueen asumisen kehittämisen projektipäällikkö Marko Hiekkanen kertoo.

Asumisella on merkitystä toimintakyvylle

Yhteisöllisen asumisen lisäämisellä hyvinvointialue pyrkii osaltaan vastaamaan iäkkäiden asumisen haasteisiin. Moni iäkäs kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta toimintakyvyn heiketessä ja palvelutarpeen kasvaessa.

Esteellinen koti ja lähiympäristö voivat heikentää toimintakykyä ja vähentää sosiaalisten kontaktien määrää.

– Yhteisöllinen asuminen mahdollistaa asiakkaalle turvallisen ja esteettömän asuinympäristön sekä asiakkaan palvelutarpeen mukaiset palvelut. Yhteisöllinen asuminen luo hyvät mahdollisuuden sosiaaliselle kanssakäymiselle ja sillä on tutkitusti positiivista vaikutusta elämänlaatuun, toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula sanoo.

Kumppanuuskohteesta hyvät kokemukset

Hyvinvointialueiden taloudellisen tilanteen ja yleisen rahoitusnäkymän vuoksi uudisrakennusten tuotanto on vähäistä, joten toimijoiden on kehitettävä uusia ratkaisuja. Kumppanuusmalli on kehitetty toimijoiden yhteistyönä. Sen avulla pystytään vastaamaan asumisen kehittämisen tarpeisiin nopeasti.

Aiemmin tänä vuonna on käynnistetty ensimmäisen kumppanuuskohteen toiminta Lahden Anttilankadulla. Toimintaa laajennetaan nyt kohteesta kertyneiden hyvien kokemusten myötä.