Asunnottomuutta kokevia on enemmän kuin tilastot kertovat

Asunnottomien yö on kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Tänä vuonna asunnottomien yön teemana on Piilossa asunnottomana. Piiloasunnottomuus on asunnottomuuden muoto, joka ei yleensä päädy tilastoihin.

Piiloasunnottomuus tarkoittaa sitä, että ihminen on kirjoilla jossain osoitteessa, mutta ei syystä tai toisesta pysty asumaan asunnossa, vaan majoittuu esimerkiksi tuttavien tai sukulaisten luona. Se altistaa hyväksikäytölle ja väkivallan eri muodoille. Piiloasunnottomat saattavat jäädä myös ilman palveluja, jotka heille kuuluisivat.

Pohteen alueella asunnottomuus keskittyy Ouluun

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee kerran vuodessa kuntakohtaisen selvityksen asunnottomuudesta Suomessa. Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli 3 400 yksin elävää asunnotonta. Vuotta aiemmin Suomessa oli lähes 3 700 yksin elävää asunnotonta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 30 kunnasta ARA:n kyselyyn vastasi viime vuonna 19 kuntaa. Oulussa yksin eläviä asunnottomia oli viime vuonna 143, Nivalassa 23, Raahessa 16, Kempeleessä 9, Muhoksella 5, Kärsämäellä 3 ja Sievissä 1. Seuraavat Pohteen alueen kunnat ilmoittivat, ettei niissä ole asunnottomia: Alavieska, Haapajärvi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kuusamo, Liminka, Oulainen, Reisjärvi, Siikajoki, Tyrnävä ja Utajärvi.

Asunnottomuustietoja ei ole vielä saatavilla tälle vuodelle, sillä ne tilastoidaan vuosittain marraskuun aikana.

– Asunnottomuustilastoissa näkyy tilanne vain otoksena vuoden yhdeltä päivältä, joten vuoden aikana asunnottomuutta kokevien henkilöiden määrä on runsaasti isompi. Pelkästään Kenttätien tilapäismajoituksessa majoittui vuoden 2023 aikana 177 eri henkilöä. Tämän lisäksi tilapäisesti asunnottomana olleita voi olla jopa tuplaten, ellei jopa triplaten, meidän asiakkaisiimme verrattuna. Tänä vuonna Kenttätien tilapäismajoituksessa on asunut jo 168 eri henkilöä syyskuun loppuun mennessä, kertoo Pohteella aikuisten erityispalveluissa vastuuyksikköpäällikkönä toimiva Katja Karppinen.

Verkostotyö on tärkeää asunnottomien tukemisessa

Oulussa asunnottomien yön tapahtuma järjestetään 17.10.2024 kello 14–19 Rotuaarin aukiolla ja lavalla. Luvassa on livemusiikin ja ruokatarjoilun lisäksi asunnottomuuteen liittyviä puheenvuoroja, tietoa tarjolla olevista palveluista ja paneelikeskustelu, johon on kutsuttu edustajia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmistä sekä Oulussa asunnottomuustyötä tekeviä toimijoita. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan Kenttätien palvelukeskuksen järjestämän takkikeräyksen kautta saatuja käytettyjä talvitakkeja.

Oulun asunnottomien yötä on järjestämässä Oulussa toimiva päihdetyön verkosto, johon kuuluvat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen päihdeasumispalvelut sekä päihdepalvelut, Oulun kaupungin asumisneuvonta, A-klinikkasäätiön Katuklinikka, Nuorten Ystävien Verto, Vailla Vakinaista Asuntoa VVA ry, Hoivatien Miepä-toiminta, Katu 2 -hanke, Ehyt ry, Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat, Oulun A-Kilta ry, RETS (Rikoksettoman elämän tukisäätiö), Osna ry, Suojatupa ry, Avot-hanke ja SPR:n Oulun piiri.

Tuiran seurankunta järjestää oman tapahtuman Tuiran kirkolla (Myllytie 5) asunnottomien yönä 17.10. Kirkon ovet ovat avoinna läpi yön yöpymistä varten. Lue lisää Oulun seurakuntien verkkosivuilta.