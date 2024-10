Tiedeilta 24.10. – Puheenvuoroja kestävämmästä tulevaisuudesta ja varainkeruu Guatemalan nuorille

Tiedeillassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja kerätään varoja Taksvärkin tukemalle nuorisotyöhankkeelle Guatemalassa. Lisäksi illassa on mukana myös Kapua, jonka tiimi on mukana keräämässä varoja Taksvärkki ry:n Guatemalan kehitysyhteistyöhön. Illan puheenvuorojen aiheina ovat rasismi Suomessa, oppimisvaikeuksien ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteys sekä digitaalisuus osana varhaiskasvatusta.

Kaikille avoin Tiedettä kaikille -tiedeilta järjestetään Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteen Tietoniekka tilassa to 24.10. klo 18–20.

Puheenvuoroja kestävämmästä ja yhdenvertaisemmasta tulevaisuudesta

Illan ensimmäisenä puheenvuorona kuullaan tutkimusprofessori Anu Castanedaa aiheesta ”Rasismi Suomessa”. Puheenvuorossaan Castaneda kuvaa rasismin tilaa Suomessa kertoen, miltä tilanne näyttää maassamme ja pohtien, mitä sille pitäisi tehdä.

Jyväskylän yliopiston kliinisen psykologian apulaisprofessori Tuija Aro tuo omassa puheenvuorossaan esiin oppimisvaikeuksien ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyksiä.

”Suomessa tekemämme tutkimukset osoittavat, että psyykkinen pahoinvointi on yllättävän yleistä lapsilla, joilla on oppimisvaikeus. Lisäksi aikuisuuteen ulottuva Kelan rekisteriaineisto osoittaa, että psyykelääkkeiden käyttö on verrokkiväestöä yleisempää”, kertoo Aro.

Puheenvuorot päättää varhaiskasvatuksen opettaja ja digi-pedagogi Suvi-Jaana Ahon esitys, jossa digitaalisuutta tarkastellaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Esitys tuo esiin varhaiskasvatuksen arjen pedagogista näkökulmaa ”digiin” alle kouluiässä ja pohtii, lakastuuko luovuus ladatessa.

Tiedeillassa kerätään varoja Guatemalan nuorille

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi tiedeillassa kerätään varoja Guatemalan nuorille. Taksvärkin Entre Amigos Construimos Ciudadanía Política -hanke Guatemalassa edistää paikallisten nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteisöjensä päätöksen tekoon ja lisää nuorten ihmisoikeuksiin ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Tavoitteena on saada nuoret ja aikuiset toimimaan yhdessä lasten ja nuorten oikeuksien puolesta. Näin Taksvärkin hanke on mukana mahdollistamassa kaikille avointa ja syrjimätöntä yhteiskuntaa.

Kapua-kampanjalla tuetaan Taksvärkki ry:n työtä Guatemalassa. Kunkin Kapuajan tavoitteena on kerätä 2000 euroa paikallisen nuorisotyön tukemiseksi. Ensi keväänä tiimi matkustaa omin varoin Guatemalaan tutustumaan työhön, jota keräysvaroilla tehdään ja kiipeää Väli-Amerikan korkeimmalle huipulle, 4220 metrin korkeuteen kohoavalle Tajumulco-tulivuorelle.

”Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien yli 1,2 miljoonaa euroa paremman maailman puolesta noin 300 vapaaehtoisen voimin. Kapua on hieno mahdollisuus kenelle tahansa osallistua kehitysyhteistyöhön ja päästä näkemään käytännössä, miten keräysvaroilla edistetään kehitystä kohdemaissa”, kertoo Kapua-hankkeen perustaja Suvi Aarnio.

Tilaisuudessa on tarjolla kasvisiltapajaa sekä lakua, kahvia ja teetä, joiden myynnistä saatu voitto menee Taksvärkki ry:n hankkeelle. Hanketta voi tukea myös vapaaehtoisella osallistumismaksulla. Tapahtuma on avoin kaikille, mutta tarjoiltavien määrän määrittelemiseksi toivomme ilmoittautumista mukaan pe 18.10. mennessä.