Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Vikman: Kiljusen sooloilu ei edusta valiokunnan näkemyksiä saati Suomen kantoja

”On erikoista ja poikkeavaa, ettei ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja puhu johtamansa valiokunnan viestejä tai Suomen yhteisiä kantoja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vielä erikoisemman tilanteesta tekee se, ettei hän näytä edustavan puheillaan edes oman puolueensa kantoja”, sanoo Vikman.

Vikman muistuttaa, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta on perinteisesti odotettu konsensuksen vaalimista ja hyvää harkintaa ulko- ja turvallisuuspoliittisten lausuntojensa punnitsemisessa.

”Huolestuttavaa puheenjohtajan käytös on myös siksi, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan usein tulkitaan edustavan puheillaan koko valiokunnan lisäksi myös Suomen kantoja ulkomailla. Esimerkiksi Naton piirissä ei saa tulla minkäänlaista epäselvyyttä Suomen turvallisuuden ytimeen liittyvistä asioista. Nyt puheenjohtaja sooloilee liittyen maanpuolustuksemme suorituskykyihin ja Naton harjoitteluun”, sanoo Vikman.

Vikman korostaa, että ulkoasiainvaliokunta on pidetty asianmukaisesti ajan tasalla ja ennakkoon informoituna myös Suomen ydinaselinjauksista Natossa. Vikman kiittää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ulkoasianvaliokunnan jäsen Tytti Tuppuraista suoraselkäisestä oikaisusta Kiljusen puheille ja selkeästä tuesta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiselle linjalle. Tuppurainen sanoi maanantaina Demokraatille, että Eduskunta on saanut hyvin tietoa Suomen ydinaselinjauksista Natossa ja vahvisti SDP:n tuen sille, että Suomi on mukana vahvistamassa Naton ydinasepelotteen ja puolustuksen uskottavuutta.

Vikmanin mukaan Kiljusen sunnuntaina Helsingin sanomille ja maanantaina MTV:lle antamat lausunnot Naton ydinaseharjoittelusta ovat ongelmallisia, koska ne eivät vahvista Suomen turvallisuutta eivätkä tue Naton pidäkettä ja pelotetta.

”Naton ydinasepelotteen tarkoitus on rauhan säilyttäminen. Suomen ei kannata millään tapaa nakertaa Naton pidäkettä ja pelotetta, joiden piiriin laajalla yksituumaisuudella nimenomaan halusimme ja liityimme saadaksemme elää rauhassa ja turvassa. Ydinasepelote on Naton pidäkkeistä vahvin. Sen tarkoituksena on myös estää Putinia käyttämästä omia ydinaseitaan”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan on täysin selvää, että osallistumme Naton harjoituksiin.

”Harjoituksilla ylläpidetään ja vahvistetaan Naton pidäkettä ja pelotetta, jotta saamme elää rauhassa. Suomi osallistuu maana, jolla ei ole omia ydinaseita ja jonne ei ole tarkoituksena sijoittaa ydinaseita, mutta olemme mukana harjoituksissa ja osoitamme kuuluvamme liittokuntaan sen kaikissa ulottuvuuksissa,” sanoo Vikman.

Maanantaina ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kiljunen (sd) vaati Helsingin Sanomissa, että Suomen tulisi harkita uudelleen ilmatorjuntajärjestelmän hankkimista Israelista. Käytännössä tämä tarkoittaa David’s Sling -järjestelmää. Kyse on korkeatorjuntaan tarkoitetusta ilmatorjuntajärjestelmästä, jollainen Suomelta puuttuu ja joka olisi tarpeellinen myös Venäjän moukaroimassa Ukrainassa.

Vikmanin mukaan myöskään tällä Kiljusen vaatimuksella ei ole mitään tekemistä ulkoasianvaliokunnan viestin kanssa. Vikman muistuttaa, että Suomi on jo tehnyt kaupat järjestelmästä, joka on Suomen ilmapuolustuksen tarpeisiin paras mahdollinen. Iran teki huhtikuussa mittavan ohjushyökkäyksen Israeliin. Viimeisimmässä lokakuun hyökkäyksessä käytettiin noin 180 ballistista ohjusta. Iranin ohjusteknologia on samankaltaista kuin Venäjällä. Israel on onnistunut torjumaan Iranin hyökkäykset poikkeuksellisen menestyksellisesti käyttämällä Suomenkin hankkimaa Daavidin linko järjestelmää.

”Suomi hankki aivan oikean järjestelmän. Puolustustarvikehankinnoissa ajatellaan aina ensi sijassa Suomen puolustusta ja suomalaisten turvallisuutta. Kauppa on jo tehty eikä korvaavaa saati yhtä hyvää järjestelmää ole saatavissa etenkään nopealla aikataululla tässä maailmantilanteessa. Tämä järjestelmä tarvitaan eikä kauppaa tulla purkamaan. Kiljusella tuskin on esittää sooloilunsa katteeksi parempaa vaihtoehtoa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi”, toteaa Vikman.

Vikman muistuttaa, että ulkoasianvaliokunnan työssä on perinteisesti vallinnut luottamuksellinen ja konsensusta hakeva rakentava työtapa. Hän toivoo, että valiokunta pääsee palaamaan tällaiseen työskentelyyn pian.