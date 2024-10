PILTTI esittelee Suomen ensimmäiset lastenruuat, joiden juurekset tulevat uudistavan viljelyn tiloilta

Lastenruokavalmistaja PILTTI tuo Suomen markkinoille ensimmäiset lastenruokatuotteet, joiden juurekset on viljelty kotimaisilla uudistavan viljelyn tiloilla. PILTTI Uudistavan viljelyn tiloilta Porkkanaa ja perunaa ja PILTTI Uudistavan viljelyn tiloilta Porkkanaa ja palsternakkaa ovat herkullisia lasten ensiaterioita, jotka sopivat maistelun aloitteluun neljän kuukauden iästä alkaen.

PILTTI on sitoutunut edistämään suomalaisen ruoantuotannon muuttamista kestävämpään ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Yksi keskeisistä keinoista on tukea maanviljelijöitä ja ruoantuottajia vihreässä siirtymässä edistämällä uudistavaa viljelyä laajassa mittakaavassa. Uudistavan viljelyn tavoitteena on parantaa maaperän kasvukuntoa, auttaa sitomaan hiiltä, palauttaa veden luonnollista kiertokulkua ja turvata luonnon monimuotoisuutta sekä samalla varmistaa hyvää satoa. Hyvinvoiva maaperä on vastustuskykyisempi ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan, ja näin ollen valmiimpi tulevaisuuden ruoantuotannon haasteissa.

PILTTI on kouluttanut ja tukenut suomalaisia yhteistyöviljelijöitään uudistavan viljelyn tiellä jo vuodesta 2021 yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa. Työ on vaatinut huolellisuutta ja kärsivällisyyttä, sillä suomalainen ilmasto, lyhyt kasvukausi sekä lastenruoan raaka-aineiden tiukat puhtausvaatimukset tuovat viljelyyn omat haasteensa. Tulokset ovat kuitenkin olleet lupaavia ja PILTTIn kunnianhimoisena tavoitteena onkin jatkaa työtä niin, että Turun lastenruokatehtaan käyttämästä kotimaisesta perunasta, porkkanasta, palsternakasta ja sipulista kaikki viljellään uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen vuoden 2026 loppuun mennessä.

“Ruoantuotantoa on vietävä kestävämpään suuntaan, jotta terveellistä ruokaa riittää tulevaisuudessa kaikille. Olemme iloisia, että pitkäjänteisestä työstämme alkaa tulla onnistumisia ja pääsemme esittelemään Suomen ensimmäiset lastenruoat, joiden juurekset on tuotettu uudistavan viljelyn keinoin. Tuotteet ovat ensimmäisiä konkreettisia askelia uudistavan viljelyn tiellä”, kertoo PILTTIn markkinointijohtaja Pia Sippel.

Tuotteet: