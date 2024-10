Maailman elvytyspäivää vietetään jälleen 16.10.

Peruselvytyksen osaamisessa suomalaisilla on paljon parantamisen varaa. Vain 47 % suomalaisista saa sydänpysähdystilanteessa maallikon antamaa elvytystä, kun Euroopan keskiarvo on 58 % (Lähde: Sydänliitto). Esimerkiksi Suomen Elvytysneuvoston mukaan kansalaisten mahdollisimman laaja elvytysosaaminen sekä uskallus ja taito toimia hätätilanteissa ovat avainasemassa sydänpysähdyspotilaan selviytymisessä.

Maallikkoelvytyksen tärkeys on havaittu myös Pirkanmaan hyvinvointialueella paikallisesti toteutetussa tutkimuksessa.

– Pirkanmaalla on tehty jo vuosia korkeatasoista elvytystutkimusta, joka antaa meille tärkeää tietoa elvytyspotilaan hoidosta maakunnassa, kertoo ylilääkäri Sanna Hoppu Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelusta.

Muun muassa ensihoitolääkäri Paula Mäen tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2022 Pirkanmaalla oli 679 sydänpysähdyspotilasta, joista maallikon aloittama peruselvytys käynnistyi 328 potilaan kohdalla. Jopa 64 prosenttia sydänpysähdyksistä tapahtui kotona, jolloin elvyttäjänä on useimmiten potilaan oma läheinen.

– Sydänpysähdys voi tulla hyvinkin yllättäen ja useimmiten potilaan kotona. Siksi jokaisen suomalaisen on tärkeää hallita peruselvytyksen tärkeä taito, Hoppu kertoo.

Tälläkin hetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä asiaan liittyviä tutkimuksia, joissa tutkitaan muun muassa nopeasti tunnistetun elottomuuden ja tehokkaan maallikkoelvytyksen vaikutusta potilaan selviytymiseen. Alustavat tulokset viittaavat selkeästi siihen, että sydänpysähdyspotilaiden selviytymiseen on vaikutusta myös sillä, miten tehokasta läsnäolijoiden toiminta on jo hätäpuhelun aikana.

Pirkanmaan hyvinvointialue on panostanut sydänpysähdyspotilaan hoitoon myös erilaisin hankkein, joista julkisten sydäniskureiden ilmaantuminen Tampereen katukuvaan on ollut näkyvimpiä. Sydäniskureita on myös käytetty tositilanteissa useita kertoja.

– Julkisille paikoille sijoitettuihin sydäniskureihin sisältyy kuitenkin aina ilkivallan riski. Tampereella sydäniskurit ovat saaneet olla pääosin rauhassa, mutta muutamia ikäviä ilkivaltatapauksia on valitettavasti ollut, Hoppu kertoo.

– Julkisella paikalla oleva sydäniskuri voi toimintakuntoisena pelastaa ihmishengen. Siksi jokainen niihin kohdistunut ilkivaltatapaus on liikaa, hän lisää.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelu haluaa Maailman elvytyspäivänä kiinnittää huomiota peruselvytysosaamisen tärkeyteen.

– Hyvä tapa on pohtia juuri omaa elvytysosaamista. Milloin olet viimeksi käynyt ensiapukurssin ja harjoitellut peruselvytystä? Hyvä aika päivittää osaaminen on juuri nyt, Hoppu kehottaa.