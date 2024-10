Mikko Kannelsuo Salgrom Technologies Oy:n toimitusjohtajaksi

Salgrom Technologies Oy:n hallitus on nimittänyt Mikko Kannelsuon yhtiön toimitusjohtajaksi 14.10.2024 alkaen. Kannelsuo siirtyy tehtävään SHJ Group Oy:stä, joka on erikoistunut "last mile" -logistiikkaratkaisuihin. Kannelsuo toimi SHJ:ssä toimitusjohtajana.

Ennen SHJ Groupia Kannelsuo työskenteli pitkään myynti- ja markkinointijohtajana tuotantoautomaatioon ja elektroniikkateollisuuden testausratkaisuihin erikoistuneessa JOT Automationissa, hyperspektraalikuvantamisen asiantuntija Specimissä sekä älyhoivaratkaisuja tarjoavassa 9Solutionsissa. Hänellä on laaja kokemus teknologiateollisuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, erityisesti myynnin ja markkinoinninjohtamisessa sekä kansainvälisen kasvun edistämisessä.

Salgrom Technologies on suomalainen palontorjunnan edelläkävijä, joka tarjoaa innovatiivisia, patentoituja ja ympäristöystävällisiä sammutusratkaisuja. Yritys keskittyy ratkaisemaan teollisuuden paloturvallisuuden haasteita luotettavasti, kustannustehokkaasti ja saumattomasti.. Salgromin järjestelmät voidaan räätälöidä asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja integroida olemassa oleviin järjestelmiin, mikä tekee niistä erittäin joustavia. Yrityksen sitoutuminen laadukkaisiin ja räätälöityihin ratkaisuihin on tehnyt siitä halutun kumppanin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Markku Känsäkoski, Salgrom Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: “Mikko on kokenut johtaja, jonka päämäärätietoisuus ja tavoitteellisuus on tehnyt minuun vaikutuksen. Luotan siihen, että hänen johdollaan yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden kasvuhaasteisiin ja hyödyntämään innovatiivisten ratkaisujemme kaupallisen potentiaalin täysimääräisesti."

Jorma Wiitakorpi, Salgrom Technologies Oy:n operatiivinen johtaja, toteaa: “Mikko on osoittanut vahvaa ammattitaitoa ja kykyä rakentaa toimivia tiimejä aiemmissa tehtävissään. Odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Mikon kokemus markkinoinnissa sekä myynnissä Suomessa ja kansainvälissä projekteissa on arvokasta meille hakiessamme aktiivisesti kasvua strategiamme mukaisesti.”

"Minulle Salgrom Technologies tarjoaa innostavan mahdollisuuden hyödyntää monipuolista kokemustani teknologia-alalta ja kansainvälisestä liiketoiminnan kehittämisestä. Uskon, että avoin viestintä ja hyvä yhteistyö omistajien, hallituksen ja operatiivisen johdon välillä ovat avain menestykseen. Tavoitteenani on varmistaa, että Salgromin strategiat ja päätökset viedään käytäntöön tavalla, joka tukee liiketoiminnan kasvua ja kehitystä", toteaa Mikko Kannelsuo.