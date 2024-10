Saimaan Puumalaan on valittu uusi markkinointipäällikkö

Puumalan kunnan markkinointipäälliköksi on valittu 14.10.2024 30-vuotias humanististen tieteiden kandidaatti Jasu Mannonen. Hakuaikana virkaan saapui yhteensä 32 hakemusta, joista 21 henkilöä täytti kelpoisuusehdon koulutusvaatimuksen osalta.

Valinnan perusteena on Mannosen vahva osaaminen markkinoinnin sisällöntuotannossa ja hyvä digitaalisten työvälineiden tuntemus. Hän on osoittanut monipuolista osaamista ja sitoutumista Puumalaan sekä haastattelussa että ennakkotehtävissä ja aiemman työkokemuksensa kautta. Mannonen työskentelee nykyisin Puumalan kunnan digimarkkinoijana ja on aiemmin toiminut mm. yritysryhmähankkeen projektipäällikkönä sekä matkailu-​ ja markkinointiasiantuntijana. Mannosella on vahva englannin kielen taito ja sujuva suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.

Markkinointipäällikön tehtävänä on kunnan markkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Markkinointipäällikkö vastaa esitteiden ja painotuotteiden sisällöntuotannosta sekä näihin liittyvästä laajasta sidosryhmäyhteistyöstä,​ digitaalisten alustojen kehittämisestä ja ylläpidosta​,​ kunnan järjestämistä tapahtumista,​ matkailun yritysyhteistyöstä sekä sosiaalisen median sisältöjen kehittämisestä ja digitaalisesta markkinoinnista. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.4.2025 alkaen.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Niina Kuuva p. 050 375 8541

niina.kuuva@puumala.fi