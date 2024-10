Pitkän linjan lehtivalokuvaaja Nauskan muotokuvanäyttely

Nauska on kuvannut lehdistä vakituisimmin muun muassa Like Uutisiin, Suosikkiin, Johnny Knigaan ja Kauppalehti Pressoon. Vuodesta 2020 hän on vastannut Voima-lehden kansikuvista ja päähaastattelujen henkilökuvista.

Näyttely kokoaa yhteen laajan kokonaisuuden viime vuosikymmenten merkittävien kulttuurivaikuttajien muotokuvia. Suurelle yleisölle tutuimpia ovat muun muassa Remu Aaltonen, Astrid Swan, Kauko Röyhkä, Andy McCoy, Maustetytöt, Jörn Donner ja Pentti Linkola.

Näyttelyssä on myös kokoelma vanhoja Like Uutisten kansia ja muita kuvia. Mukana on myös ennen julkaisemattomia kuvia.

”Olen jo pitkään miettinyt, että juuri Rytmi-baariin olisi nastaa tehdä näyttely. Yllättäen kuulin, että nyt syksyllä olisi vapaa näyttelyaika ja tartuin siihen tietysti heti”, Nauska kertoo. ”Samalla juolahti mieleen, että olen noin vuodesta 1994 tehnyt enemmän tai vähemmän kiihkeästi valokuvaajan duunia, joten tuntui luontevalta laittaa esille sekalaisia kuvia koko tämän kolmenkymmenen vuoden matkan varrelta”.

Näyttelyssä on myynnissä myös valokuvakirja, jossa on näyttelyteosten lisäksi muitakin Nauskan kuvia vuosilta 1994–2024.

Nauska – kuvia 1994–2024 on esillä Rytmi-baarissa (Toinen linja 2, Hakaniemi, Helsinki) 23.11. asti

Lisätiedot: Nauska 041-7138550

Email: nauskanauska@gmail.com

Näyttelyn pressikuvat löytyvät osoitteesta: https://drive.google.com/drive/folders/1gRWlsdesLBcnsdQS09Ky35uAmpHhX7wE?usp=sharing