Pankkien unelma-asiakas on naimisissa oleva pariskunta – ja heille myönnetään parhaat marginaalit

Kun lainojen vertailuun erikoistunut Zmarta tarkastelee palvelunsa kautta myönnettyjen lainojen kokonaiskorkoja, on selvää mitkä kriteerit vaikuttavat lainan alhaiseen marginaaliin. Taloudellisen tilanteen lisäksi siviilisäädyllä on iso merkitys. Pankkien unelma-asiakas on keski-ikäinen asunnonomistaja, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja korkea palkka. Vaikka nämä kriteerit täyttyisivätkin lainan marginaaliin vaikuttaa lisäksi, oletko sinkku, avoliitossa tai avioliitossa. Paras lainamarginaali myönnetään naimisissa oleville.

– Näkisin mielelläni, että alhaisin lainamarginaali myönnettäisiin heille, jotka jo nykyisellään kamppailevat saadakseen talouden tulot ja menot menemään yhteen. Todellisuus on kuitenkin toinen. Viime kädessä marginaaliin vaikuttaa se, miten pankit arvioivat asiakkaan suoriutuvan lainan takaisin maksusta. Mitä pienempi riski on pankille, sitä pienempi on lainamarginaali, ja toisin päin, sanoo Zmartan kaupallinen johtaja Jaakko Kivikuja.

Pankin silmissä avoliitossa oleva on lähes yhtä vahvoilla kuin avioliitossa olevat – ainakin, jos asiakkaalla on hyvä tulotaso. Avoliitossa olevan lainamarginaali on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin avioliitossa olevan marginaali. Sinkuille myönnettävä marginaali on sitäkin kalliimpi. Vaikka yksinasuvalla olisi korkea palkkatulo, hän saa vähintään 0,7 prosenttiyksikköä korkeamman marginaalin. Prosenttiluku saattaa kuulostaa pieneltä, mutta rahassa mitattuna se merkitsee 100 000 euron kokoiselle lainalle 700 euron lisäkustannukset vuositasolla. Huonoimman lainamarginaalin saa yksinasuva, jolla on alle 29 000 euron vuosipalkka. Tällöin ero parhaaseen marginaaliin on jopa 2,2 prosenttiyksikköä, mikä vastaa 2 200 euron lisäkustannusta vuodessa.

– Siviilisäädyllä on merkittävä rooli mutta yhtä tärkeää on pitää huolta taloudestaan. Maksa laskut ajallaan, vältä maksuhäiriömerkinnön saamista, lopeta turhat luotot ja luottokortit, ja vältä osamaksulla ostamista. Näillä seikoilla voi olla ratkaiseva merkitys lainaneuvotteluissa pankin kanssa, sanoo Kivikuja.

Pankin unelma-asiakas:

Omistaa asuntonsa

On vakituisessa työsuhteessa (kokoaikainen työ)

Saa yli 50 000 euron vuosipalkan (ennen veroja)

On 23–55-vuotias

On avioliitossa

Lainamarginaalien erot eri lainahakijoille (prosenttiyksikkö):

Siviilisääty / Vuositulo 50 000 €/vuosi 30 000–50 000 €/vuosi 10 000–29 000 €/vuosi Avioliitto Paras mahdollinen kokonaiskorko* +0,71 %-yksikköä +1,42 %-yksikköä Avoliitto +0,14 %-yksikköä +0,91 %-yksikköä +2,18 %-yksikköä Yksinasuva +0,65 %-yksikköä +1,21 %-yksikköä +2,24 %-yksikköä

*Kokonaiskorko = viitekorko (esim. Euribor 12kk) + marginaali

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksessa käytetty data on kerätty yli 20 000 lainasta, jotka on myönnetty lainavertailupalvelu Zmartan kautta 1.8.2022– 30.9.2024 välisenä aikana. Datasta on ensin eroteltu henkilöt, jotka ovat asunto-omistajia, joilla on vakituinen työsuhde ja jotka ovat 20–60-vuotiaita. Tämän jälkeen data on järjestetty kolmeen ryhmään lainahakijoiden vuosipalkan mukaan ja vertailtu, miten lainamarginaalit vaihtelevat siviilisäädön mukaan.