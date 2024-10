Hae Kasvun kiitoradalle 21.10.–16.12.2024 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

Rahoitamme tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen liittyviä selvityksiä. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa Pohjois-Suomessa toimivia pk-yrityksiä käynnistämään nopeasti toteutettavia kasvuhankkeita. Painotus on asiantuntijapalveluiden hankinnassa ja kustannusmallina on kertakorvaus.

Haku on määräaikainen ja päätöksiä tehdään hakuajan päätyttyä. Hankepäätökset pyritään tekemään helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja: rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus