Søren Flensborg Sinebrychoffin markkinoinnin johtoon

Feldschlösschenillä Flensborg työskenteli huhtikuusta 2022 lähtien, sitä ennen hän on toiminut useassa eri kaupallisessa positiossa ja eri Carlsberg-maassa. Tanskalainen Flensborg aloitti Carlsbergilla Tanskassa vuonna 1995. Hän muuttaa perheensä kanssa Suomeen.

“Olen erittäin iloinen, että olemme saaneet Sørenin joukkoomme Sinebrychoffille. Hän on erittäin kokenut markkinoija ja ihmisjohtaja vahvoilla suosituksilla ja vaikuttavalla kokemuksella. Hänen syvällinen ja laaja-alainen osaamisensa tulee olemaan Suomen markkinointitiimille suuri valtti”, sanoo Sinebrychoffin toimitusjohtaja Anders Frydenlund.

Markkinointijohtajana (Vice President, Marketing) Søren Flensborg vastaa monen tunnetun brändin kehityksestä ja menestyksestä Suomessa, tuotesalkussa on tuotemerkkejä kuten Karhu, KOFF, Battery, 1664, KOFF Long Drink, Garage, Crowmoor ja Somersby. Sinebrychoffin markkinoinnissa työskentelee 30 henkilöä, joilla on hyvin monipuolisia tehtäviä, juomien kehityksestä brändien tuotepäälliköihin tai myyntipistemarkkinointiin.

”Olen hyvin ylpeä päästessäni Pohjoismaiden vanhimman panimon ikonisten brändien pariin – Sinebrychoff on moderni juomatalo, jonka henkilöstö on erittäin pätevä! Suomen hyvin kilpailtu juomamarkkina on erittäin kiinnostava ja haastava, odotan mahdollisuuksia kehittää näitä vahvoja tuotemerkkejä tiimin kanssa”, sanoo tiistaina työnsä Keravalla aloittanut Søren Flensborg.