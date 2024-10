Suomen Punainen Risti lähettää sairaalatarvikkeita Libanoniin

Suomesta lähtevään avustustoimitukseen kuuluu leikkauspöytä ja kirurgista välineistöä. Tavarat pakataan Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa Tampereella ja avustuskuorma lähtee keskiviikkona.

Välineet käytetään Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tukemissa sairaaloissa Libanonissa. Komitea toimittaa sairaaloihin jatkuvasti välineistön lisäksi esimerkiksi lääkkeitä ja polttoainetta, jotta sairaalat pystyisivät hoitamaan jatkuvasti kasvavaa haavoittuneiden ja kodeistaan paenneiden potilaiden joukkoa.

– Gazan-Israelin konflikti on näkynyt Libanonissa muun muassa kodeistaan paenneiden lisääntyneenä määränä jo pitkään, mutta viime viikkoina tilanne on pahentunut voimakkaasti. Sadat tuhannet ovat paenneet iskujen alta muualle maahan tai naapurimaahan Syyriaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Libanonin Punaisen Ristin tiimit ovat etsineet kadonneita talojen raunioista, antaneet ensihoitoa ja kuljettaneet haavoittuneita sairaalaan. Paikallinen Punainen Risti on myös organisoinut veripalvelutoimintaa. Ihmisille on annettu psykososiaalista tukea, ruokaa ja avustustarvikkeita.

– Libanonin Punainen Risti on maan keskeisin ensihoitopalvelujen ja veripalvelutoiminnan tarjoaja ja monissa tilanteissa ainoa toimija, jolla on mahdollisuus viedä apua konfliktin koettelemille alueille, Korhonen kertoo.

Ensihoitotiimit toimivat vaarallisissa oloissa. Lokakuun alkupäivinä kuusi Libanonin Punaisen Ristin ensihoitajaa haavoittui työtehtävissään ja lokakuun puolivälissä kaksi ambulanssia vaurioitui ja neljä Libanonin Punaisen Ristin vapaaehtoista haavoittui toimittaessaan kipeästi kaivattua apua. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea käy osapuolten kanssa jatkuvasti keskusteluja muun muassa puolueettoman humanitaarisen avun saamisesta turvallisesti perille sitä tarvitseville sekä siviilien suojelusta konfliktin keskellä.

Suomen Punainen Risti on valmiina lisäämään apuaan

Suomen Punainen Risti on valmiina kasvattamaan tukeaan Libanonissa sen mukaan, mitä apua paikallinen Punainen Risti tai Punaisen Ristin kansainvälinen komitea pyytävät. Suomesta voidaan esimerkiksi toimittaa tarpeen mukaan lisää lääkinnällistä tukea.

Suomen Punainen Risti on tukenut avustustyötä myös antamalla varoja kansainvälisen Punaisen Ristin katastrofirahastoon DREFiin (Disaster Response Emergency Fund) omasta katastrofirahastostaan vuodesta 2022 lähtien. DREFistä on tuettu hätäapua myös Libanonissa. Punaisen Ristin kansainvälisen liiton Lähi-idän operaatiossa on lisäksi aiemmin työskennellyt Suomen Punaisen Ristin lähettämiä avustustyöntekijöitä, ja Gazassa toimivaan Punaisen Ristin kenttäsairaalaan on toimitettu Suomesta välineistöä ja henkilökuntaa.

Lisätietoa:

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, p. 040 610 9447