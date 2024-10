Lehdistötiedote 16.10.2024

Luxury Collection Automobiles Oy on myynyt Ferrari-liiketoimintansa ja keskittyy muihin luksusautomerkkeihin.

Luxury Collection Automobiles Oy on myynyt Ferrari-liiketoimintansa Auto Italy Oy:lle. Tämä liiketoimintakauppa mahdollistaa yrityksen keskittymisen vahvemmin muiden luksus- ja superautomerkkien, kuten Lamborghinin, Maseratin ja McLarenin, myyntiin ja maahantuontiin.

Toimitusjohtaja Miika Toivonen iloitsee varsinkin Lamborghinin myynnin huimasta kasvusta uuden hybridimalliston myötä. ”Olemme tänä vuonna myyneet Lamborghineja ennätysmäärän, mikä on kymmenkertaistunut aiemmasta. Myös McLarenin ja Maseratin kysyntä on moninkertaistunut sähköistymisen myötä eli kiinnostus luksusautoihin on kasvanut entisestään. Nyt onkin juuri oikea aika keskittyä vahvistamaan muiden super- ja luksusautomerkkien asemaa entisestään Suomessa," sanoo Luxury Collection Automobiles Oy:n toimitusjohtaja Miika Toivonen.

Luxury Collection Automobiles Oy jatkaa edelleen Suomen suurimpana luksus- ja superautojen myyjänä sekä panostaa korkeatasoiseen asiakaspalveluun.

Lisätiedot:

Luxury Collection Automobiles Oy

Miika Toivonen

Toimitusjohtaja

+358 40 543 0855

miika.toivonen@luxurycollection.fi

www.luxurycollection.fi