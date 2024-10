Valkoposkihanhet tekevät hidasta lähtöä

Kulunut jakso oli valkoposkihanhien muuton kannalta huomattavasti rauhallisempi edelliseen jaksoon verrattuna. Viimeisimmän jakson aikana valkoposkihanhia ei ole saapunut Suomeen, mutta Suomen sisäinen muutto ja Suomesta poismuutto jatkuivat.

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan keskiviikkona 9.10. havaittiin vielä edellispäivän päämuuton jäljiltä hanhia. Esimerkiksi Heinolan Lakeassuolla havaittiin 26 500 muuttavaa hanhea, joista valtaosa oli valkoposkihanhia. Tämän jälkeen muuttosäät heikkenivät ja vasta lauantaina 12.10. muutto piristyi hiukan. Paikallisten valkoposkihanhien suurimmat määrät arvioitiin Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa. Esimerkiksi sunnuntaina 13.10. Orimattilan Kurunkulmassa arvioitiin olevan 50 000 valkoposkihanhea. Myös Mäntsälän Nikinojassa sekä Hausjärven Oitissa arvioitiin olevan kummassakin 40 000 lepäilevää ja ruokailevaa valkoposkihanhea. Pohjois-Karjalassa on edelleen kymmeniä tuhansia valkoposkihanhia, mutta jättiparvet ovat hiipuneet ja hajaantuneet pienemmiksi muuton edetessä.

Tiistaina 15.10. Suomesta poismuutto kiihtyi ja esimerkiksi Porvoon Söderskärin lintuasemalla havaittiin 49 000 muuttavaa hanhea, joista valkoposkihanhiksi määritettiin 25 800. Viron luoteisrannikon lintuaseman Põõsaspeassa havaittiin 60 000 muuttavaa hanhea, joista valkoposkihanhiksi tunnistettiin 40 000.

GPS-lähetinhanhien sijainnit

Suomalaistutkimuksen GPS-lähetinhanhista ei vieläkään ole kattavaa käsitystä, sillä 7 hanhea vaikuttaa olevan edelleen Venäjällä, vaikka todellisuudessa ne lienevät Suomessa tai lännempänä. 8 GPS-lähetinhanhesta on saatu paikannus. Näistä 5 on Etelä-Ruotsissa ja 3 Suomessa. Hanhet on paikannettu Orimattilaan, Loviisaan sekä Nurmijärvelle.

Saksalaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannukset näkyvät paremmin ja muuton kuva hahmottuu hyvin. 22 GPS-lähetinhanhesta 16 on suomessa. Näistä 3 Loviisassa, 2 Porvoossa ja Myrskylässä sekä 1 Hauholla, Hollolassa, Lapinjärvellä, Liperissä, Orimattilassa, Pornaisissa, Ruotsinpyhtäällä, Savitaipaleella sekä Savonlinnassa. Suomen ohittaneista hanhista 3 on Saksassa, 2 Virossa ja 1 Ruotsissa.

Mutta miltä vaikuttaa säätila lähiaikoina, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Tämän keskiviikon 16.10. aamun pakkanen ja hyvä muuttosää pistää hanhiin vielä muuttovauhtia, mutta sen jälkeen lämmin lounaanpuoleinen virtaus alkaa levitä Suomeen ja Luoteis-Venäjälle seuraavan viikon ajaksi. Se pitää ruohikot ja pellot vihreinä, joten lopuilla hanhilla ei ole erityinen muuttokiire ravinnon vähenemisen tai kylmän sään ja lumen takia. Toisaalta vastatuuli ei ole enimmäkseen liian voimakas ja usein on poutaista kuivaa säätä, jossa vallitsee myös muutolle melko hyvät olosuhteet. Loput hanhijoukot voivat siis hyvin hidastella Suomessa tai jatkaa muuttoa pois, sisäisen kalenterin ajamina.”

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuosien tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoitti ympäristöministeriö.

Lähteet ja linkkejä