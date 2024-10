Ansiopäivärahaa saavien määrä nousussa

Syyskuussa A-kassan ansiopäivärahan saajien määrä väheni 3,7 prosenttia elokuuhun verrattuna, mikä oli yllättävää, sillä tyypillisesti määrä lähtee nousuun syyskuussa. Syyskuussa ansiopäivärahaa sai 20 805 jäsentä, eli 8,5 prosenttia jäsenistä. Lomautusajan päivärahaa saavien osuus pysyi syyskuussa lähes ennallaan, ollen 29,1 prosenttia, mikä on vain 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin elokuussa. Lokakuun puolivälissä lomautusajan päivärahan osuus on edelleen 29 prosentin tuntumassa.

Tyypillisesti ansiopäivärahan saajien määrä nousee syksyisin, kun kesä- ja kausityöt päättyvät. Työttömyys on yleistynyt työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan kaikilla aloilla ja koulutustasoilla. Eniten työttömyyttä on kuitenkin rakentamisessa ja siihen liittyvillä aloilla. Koska A-kassaan kuuluu merkittävä määrä rakennusalan työntekijöitä, alan tilanne heijastuu suoraan kassan saajamääriin. Avoin työttömyyskassa seuraa tarkasti eri alojen saajamäärien kehitystä, erityisesti niillä sektoreilla, joilla jäseniä on paljon.