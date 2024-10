Helsinkiläisviskeille huippupisteet ja kaksi kultaa USA:sta

Helsinkiläistislaamo lähetti Helsinki Small Batch Malted Rye Whisky Release #20 ja Helsinki Small Batch Pioneer Corn Whiskey Release #27-viskinsä yhdysvaltalaisen Beverage Testing Instituten arvioitavaksi. BevTest on vuonna 1981 perustettu, riippumattomia ja ammattimaisia alkoholijuomien makutestejä toteuttava organisaatio. BevTestin arviot ja pisteytykset ovat arvostettuja paitsi kansainvälisesti, etenkin Yhdysvaltain markkinoilla. Molemmat viskit saavuttivat kultamitalit World Whiskies -kategoriassa, mikä kattaa perinteisten viskintuottajamaiden Skotlannin, Irlannin, Kanadan, USA:n ja Japanin ulkopuoliset maat.

”On ainutlaatuista, että suomalaiset viskit saavuttavat meillä kultamitaleita, mutta eipä niitä ole meidän testattavana aiemmin juurikaan ollut. On selvää, että perinteisten viskintuottajamaiden ulkopuolelta tulevien, niin kutsuttujen maailmanviskien laatu viime on vuosina parantunut. Ilolla huomaamme, että myös rukiin ja maissin käyttö laatuviskien valmistuksessa on lisääntynyt. Helsinkiläisviskien saavuttamat kultamitalit tällaisessa kilpailussa kertovat paitsi niiden korkeasta laadusta, myös siitä, että ei-perinteiset viskialueet ansaitsevat yhä enemmän kansainvälistä huomiota”, kertoo Beverage Testing Instituten sisältö- ja koulutusjohtaja Andrew Moldenhauer ja lisää: ”The Helsinki Distilling Companyn maissi- ja ruisviskit tarjoavat selkeästi viljapainotteisen makuprofiilin ja osoittavat tislausprosessin hienostuneisuutta, mikä tekee niistä helposti lähestyttäviä ja houkuttelevia jo nuorina. Samalla niiden makumaailmassa on syvyyttä ja moniulotteisuutta. Se saakin meidät innolla odottamaan, miten ne kehittyvät edelleen tynnyreissä pidempään kypsyessään.”

Bevtestin tulokset julkistettiin 16. lokakuuta, mikä on myös The Helsinki Distilling Companyn ensimmäisen ruisviskin 10-vuotissyntymäpäivä.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että helsinkiläinen maissiviskimme saavutti kultaa juuri maissiviskin kotimaassa. Yhdysvallat on tunnettu myös ruisviskiosaamisestaan, joten suomalaisen rukiin kultamitali siellä on sekin mainio saavutus. Tämän parempaa syntymäpäivälahjaa emme voisi saada”, iloitsee Master Distiller Mikko Mykkänen ja taustoittaa: ”Bevtestin tulokset julkistettiin sattumalta ruisviskimme 10-vuotissyntymäpäivänä. Tynnyröimme juuri 16. lokakuuta 2014 ensimmäisen ruisviskimme ja pääsemmekin pian pullottamaan lajinsa ensimmäistä suomalaista kymppivuotiasta. Kauppoihin se saapuu loppuvuoden aikana.”

Seuraavaksi Helsingin 10-vuotias viski

Helsinki Dry Ginin valmistuksella aloittanut The Helsinki Distilling Company tislasi ensimmäiset viskinsä vuonna 2014. 10-vuotias Helsinki Whiskey Single Malt 10 years Anniversary Release -mallasviski on saatavilla jo Helsingin tislaamoravintolasta ja Suomen ensimmäinen 10-vuotias Helsinki Whiskey Rye Malt 10 years Anniversary Release -ruisviski saapuu markkinoille loppuvuoden aikana.

”Emme olisi Mikon kanssa kymmenen vuotta sitten ensimmäistä ruisviskierää tynnyröidessämme voineet kuvitella, että juoma kerkeäisi täyttämään tasavuosia. Monet tuon ajan tynnyrit maistettiin, myytiin ja pullotettiin heti kuin mahdollista, sillä tarvitsimme paitsi oppia, myös rahoitusta tekemiseemme. Ensimmäiset kymppivuotiserät ovatkin pieniä, mutta kyllä niistä riittää oman Tislaamo-baarimme lisäksi myös Alkon tilausvalikoimaan ja valittuihin ravintoloihin”, kertoo helsinkiläistislaamon Master Blender Kai Kilpinen ja lisää:

”Ensi vuodesta eteenpäin pystymme tuomaan kymppivuotiaan helsinkiläisviskin entistä laajempaan jakeluun. Koska merkittävä osa tuotteistamme menee vientiin, on menestys kansainvälisissä arvioinneissa ja kilpailuissa on ehdottomasti tärkeää. Maissi- ja ruisviskien kultamitalit USA:sta ovat erityisen hienoja todisteita myös sille, että Suomessa on paitsi ensiluokkaiset raaka-aineet, myös niiden jalostamisen taito hallussa.”

BevTest -kultamitaliviskit

Helsinki Small Batch Rye Malt Whisky Release #20: Alkoholipitoisuus on 47,5 %, hinta 64 euroa Alkon tilausvalikoimassa. Pullon koko 50 cl, valmistettu Helsingissä.

Gold color. Aromas and flavors of lemon pepper, sweet grass and golden raisins, marzipan and Play Doh, and green apple and honey with a velvety, vibrant, dry medium body and a tingling, captivating, medium-length finish with notes of candy corn, sugar cookie dough, sweetened marzipan, and black pepper Triscuit cracker. A youthful and very well-made Malted Rye Whisky that will please those that love the flavor of rye, yet it has all the core elements to get even better with a few more years in barrel; for the well-(b)read rye drinker. 91 pistettä, BevTest, 16.10.2024

Helsinki Small Batch Pioneer Corn Whiskey Release #27: Siuntiossa kasvaneesta maissista Helsingissä tislattu puhdas maissiviski. Alkoholipitoisuus on 43 %, hinta 59,95 euroa Alkon tilausvalikoimassa. Pullon koko 50 cl.

Light golden amber color. Aromas and flavors of leather and kettle corn, browned almond flour, Corn Pops and Play Doh, and honey graham crackers with a velvety, vibrant, dry medium body and a tingling, compelling, medium-length finish with accents of corn pops, caramel corn, graham cracker, and molasses on roasted corn and oats. Very corn forward and light on the oak, it does the job and does it damn well; great for a highball with lemon. 92 pistettä, BevTest, 16.10.2024

Yhdysvaltalainen Beverage Testing Institute (BevTest) on yksi vanhimmista viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien arviointilaitoksista. BevTest arvioi tuotteet sokkomaisteluilla, joissa on mukana useita arvostettuja asiantuntijoita heidän omilta erikoistumisalueiltaan. Tuotteita arvostellaan läpi vuoden, eikä vain yksittäisessä kilpailussa tai yhden asiantuntijan mielipiteen perusteella.

Helsingin gastrokulttuurin ytimessä, Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa aito tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Tislaamo on voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Tislaajamestari Mikko Mykkänen on myös nimetty Destille Berlin -tapahtumassa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi. Lisäksi hän sekä HDCO:n Master Blender Kai Kilpinen ovat Lontoossa toimivan kansainvälisen The Gin Guild -ginikillan ainoat suomalaisjäsenet.

www.hdco.fi