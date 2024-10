Tuomioistuinviraston ylijohtajaksi Pasi Kumpula

Varatuomari ja oikeustieteen kandidaatti Pasi Kumpula on Tuomioistuinviraston kehitysosaston johtaja. Aikaisemmin Kumpula työskenteli oikeusministeriössä kehittämispäällikkönä vuosina 2014–2019. Tätä ennen hän on ollut käräjätuomarina Helsingin käräjäoikeudessa ja esittelijänä korkeimmassa oikeudessa. Lisäksi hänellä on kokemusta yliopistolta.

Virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän henkilöä.

Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen virasto. Viraston tehtävänä on huolehtia koko tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä. Virasto tuottaa riippumattomille tuomioistuimille talous-, hallinto- ja kehittämispalveluita.

Ylijohtaja vastaa viraston päivittäisestä johtamisesta ja toimii esittelijänä johtokunnassa, joka on viraston ylintä päätösvaltaa käyttävä elin.

Tuomioistuinvirastossa työskentelee noin 60 henkilöä. Virasto sijaitsee Vantaan Tikkurilassa.