Aikakausmedia loi oppaan ruoasta kirjoittaville journalisteille – "Vallan vahtikoiralle kuuluu myös ruokajournalismi"

Media on suuressa roolissa siinä, millaisia mielikuvia ruoasta luodaan ja miten ruokaa arvotetaan. Ruoka- ja ravitsemusjournalismi vaikuttaa sekä hyvinvointiin että kuluttajien tekemiin valintoihin, niin hyvässä kuin pahassa.

Aikakausmedia on laatinut muistilistan ruoasta kirjoittaville journalisteille. Vastuullista ja vaikuttavaa ruoka- ja ravitsemusjournalismia -opas nostaa esille ruokaa ja syömistä käsittelevien juttujen vaikutukset niin ihmisen kuin maapallon hyvinvoinnille ja haastaa näistä teemoista sisältöä tuottavia pohtimaan sekä omia asenteitaan, tekemiään journalistisia valintoja että juttujen tavoitteita. Materiaalin tekemiseen on osallistunut joukko suomalaisia ruoan ja ravitsemuksen asiantuntijoita.

– Tarkoitus ei ole osoitella vaan herätellä ruoasta ja ravitsemuksesta kirjoittavia pohtimaan, millaisia vaikutuksia jutuilla voi olla. Ruoka on teema, joka koskettaa meitä kaikkia, sanoo Aikakausmedian mediakasvatusasiantuntija Piia Matikainen.

Opas käsittelee muun muassa ruoan arvottamista, asiantuntijavalintoja, vastuullisuutta ja ruoan ympäristövaikutuksia.

– Ruoasta saa helposti klikkiotsikoita, ja ravitsemuksesta tuntuu voivan kirjoittaa kuka tahansa. Täytyy kuitenkin olla taustatietoa, jotta pystyy arvioimaan ravitsemukseen liittyvää tietoa objektiivisesti, toteaa työryhmässä mukana ollut Ruokatoimittajat ry:n puheenjohtaja Kati Pohja.

Hän toivoo, että kaikki ravitsemuksesta kirjoittavat kävisivät vaikkapa Marttojen, THL:n tai Sydänliiton sivuilta lukemassa ravitsemuksen perusasiat. Myös lukijoita tulisi ohjata ymmärtämään kokonaisuutta.

Huomiota myös ruoan ympäristövaikutuksiin

Opas muistuttaa myös ympäristövaikutusten mittakaavan huomioimisesta, poliittisten päätösten esiintuomisesta, kuvavalintojen merkityksestä sekä vastakkainasettelun haitoista.

– Kasvisruoat ja hävikki asetetaan usein vastakkain, vaikka kasvisruoan lisäämisen edut kokonaiskestävyyden kannalta olisivat ylivertaiset hävikin aiheuttamaan haittaan nähden. Median täytyy olla kiinnostunut kokonaiskestävyydestä ja edistää lukijan ymmärrystä mittakaavoista, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Marita Kettunen.

Vastuullista ja vaikuttavaa ruoka- ja ravitsemusjournalismia -opas on osa Aikakausmedian Medialautasta, joka on ruokajournalismiin ja -mainontaan pureutuva digitaalinen mediakasvatusmateriaali. Nyt julkaistu opas on tehty yhteistyössä Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n kanssa.

Opas sopii myös kouluille mediakasvatusmateriaaliksi, sillä sen avulla oppilaat voivat tutkia kriittisesti ruokaa ja ravitsemusta käsitteleviä juttuja.