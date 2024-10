Uutta tietoa suomalaisista kulteista

Tuire Malmstedt sukeltaa kirjassaan Kaikki valta maan päällä suomalaisten lahkojen maailmaan.

"Rikoskirjailijana pyörittelen mielessäni koskettavia ihmiskohtaloita, koukuttavia juonia ja – ikävä kyllä – erilaisia surmatapoja, ja olen kuvitellut, ettei minua enää mikään kovin hetkauta. Olen ollut siinä hyvin väärässä. Uskonnon varjolla voidaan tehdä ihmiselle pahaa niin monella eri tavalla", kirjoittaa Malmstedt kirjassaan.

Malmstedt esittelee kirjassaan tunnetuimpia suomalaisia kultteja. Yksi niistä on kuitenkin säilynyt poissa uutisotsikoista.

Saimi Kiurunen (nimi muutettu) perusti oman yrityksen Turun Hansakortteliin. Pian kauppa siirtyi ykköstien varteen, nykyisen Lohjan alueella sijaitsevaan Nummi-Pusulaan. Liikkeen yhteyteen tuli kahvila, antiikkiliike ja galleria. Erottuaan miehestään Kiurunen lähentyi Auli Madetnivan (nimi muutettu) kanssa. Madetniva osoitti hänelle ylenpalttista huolenpitoa ja lupasi auliisti auttaa pahimman vaiheen yli.



Kun Kiuruselle vuosia myöhemmin kävi selväksi, etteivät Madetnivan aikeet olleetkaan vilpittömät, oli liian myöhäistä. Kiurusen läheiset ovat oikeudessa kertoneet, että Madetniva pystyi perhekulttinsa painostuksella nujertamaan Saimin liikkumisvapauden ja itsemääräämisoikeuden niin ajankäytön kuin omaisuudenkin käytön osalta. Vuosia kestäneen manipuloinnin seurauksena Saimi Kiuruselta vietiin oma tahto, ja hänet alistettiin täysin kultin hyväksikäytön kohteeksi.

Professori Hannu Lauerman mukaan lahkoille tyypillistä on jumalallista valtaa käyttävän johtajan lisäksi tasa-arvon ja demokratian halveksiminen. Lahkoja on aina ollut, mutta lukumäärän arvioiminen on hyvin vaikeaa, sillä liukuma uskonnollisesta yhteisöstä pahanlaatuiseksi lahkoksi on pitkä. Nämä ovat poikkeusilmiöitä, mutta niihin sisältyy riiston mahdollisuus.

Tuire Malmstedt on pieksämäkeläinen opettaja ja kirjailija. Hän on tullut tunnetuksi suositusta Metso & Vauramo-sarjasta, jonka uusin osa Luusaari ilmestyi kesällä.

Tuire Malmstedt:

Kaikki valta maan päällä

Luusaari

Malmstedt esiintyy Helsingin kirjamessuilla kulttikeskustelussa La 26.10. klo 19:00-19:30

(Kruununhaka-lava)