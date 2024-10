Tarinoita Ylestä: Näin tehtiin Maailman paras Alexi Laiho -podcast, josta julkaistiin nyt englanninkielinen versio

Podcastin tuottaja Sami Hahtalan kanssa riittää juteltavaa Alexi Laihosta ja podcast-sarjasta. Hahtala on erityisen tyytyväinen siihen, kuinka kitaristilegendan tarinan avaava podcast on kokonaisuudessaan tavoittanut kuuntelijoita, jopa yli odotusten.

“Palaute on ollut todella positiivista ja olen tosi iloinen siitä. Tuotannon näkökulmasta meinasi aika loppua kesken, mutta olen tosi tyytyväinen, että Yle Areenan tilastojen mukaan podcast tavoittaa hyvin nuorta yleisöä”, Hahtala kuvailee.

Tuotannon suunnittelu ja konkreettinen toteutus sujui Hahtalan mukaan kohtuullisen vaivattomasti. Yksi suurimmista syistä oli se, että tarinan kannalta oleelliset ja keskeiset henkilöt, Children of Bodomin bändin jäsenet, heittäytyivät avoimesti mukaan. Lisäksi Laihon läheiset, kollegat, ja jopa kitaristin esikuvat antoivat tarinalle perspektiiviä monestakin näkökulmasta.

“Haastateltavat puhuvat tosi avoimesti ja ovat tosi auki. Podcastin kertojat Pauliina Grym ja Harri Hakanen onnistuivat erinomaisesti haastatteluissa tuomaan tuntoja esiin. Mun täytyy tunnustaa, että itkin kuullessani ensimmäistä kertaa bändin jäsenten kommentteja siitä, kun he saivat tietää Alexin kuolemasta”, Hahtala kertoo.

Ei mikään perinteinen podi – “Ai kauheata, tästähän tulee tosi hyvä podcast”



Podcastin vetävyyden syyt liittyvät varmasti tarinaan ja henkilöön sen takana, mutta myös kerrontamuodolla on Hahtalan mukaan iso merkitys. Esikuvana tyylilajillisesti oli ehkä hieman yllättäen true crime, jossa selvitetään usein mysteerejä.

“Mysteeri tässä podissa on se, kuinka pienestä mankkaalaispojasta tuli yksi maailman arvostetuimmista kitaristeista. Kertoja Pauliina lähtee selvittämään tätä tarinaa toisen kertojan eli Harrin kanssa”, Hahtala kuvailee.

Toimittajien Pauliina Grymin ja Harri Hakasen päivät podin tuotantoprosessissa koostuivat suunnittelusta, käsikirjoittamisesta, haastatteluista, editoinnista ja haastateltavien luo matkustamisesta. Post-it -lappuja liimailtiin työtilan seinään kymmeniä, ellei satoja. Podcastin teko oli tarinan kertojille samalla mielenkiintoinen seikkailu, jossa avautui symbolisesti useita ovia matkan aikana.

“Tää on sekoitus dokumenttia ja kuunnelmaa. Me viedään kuulija autenttisesti paikkoihin mukaan. Välillä se on sileä ja toisinaan rouhea, välillä se käy tosi lähellä ja joskus katsotaan kauempaa”, Grym sanoo podcastista.

Ovia avautui konkreettisesti ja näissä paikoissa syntyi myös kohtaamisia. Haastateltavat päästivät toimittajat koteihinsa tai muihin tarinan kannalta oleellisiin paikkoihin ja kertoivat tunteikkaita muistoja Alexista.

“Mua alkoi itseänikin itkettää, kun editoimme haastatteluja. Samalla mietin, että kauheaa, tästähän tulee tosi hyvä podcast”, Grym kuvailee tunteiden kirjoa.





“En enää koskaan valita Yle-verosta!”



Grym kertoo saaneensa palautetta podcastista monissa eri kanavissa. Henkilökohtaiselle sometilille hän on vastaanottanut pitkähköjä kiitosviestejä, joissa kerrottiin podcastin liikuttaneen valtavasti. Lisäksi palautetta on voinut lukea viraaleista somepostauksista. Grym mainitsee saaneensa kiitoksia tuntemattomilta esimerkiksi Helsingin metallifestivaaleilla viime kesänä.

“Viestejä lähettäneet ovat kertoneet itkeneensä ja kuuntelukokemus on heidän mielestään ollut puhdistava. Ymmärrän, että fanille hahmo on tärkeässä roolissa, mutta he ovat ilmeisesti löytäneet Alexin tarinasta asioita, jotka koskettavat myös heitä itseään”, Grym analysoi palautetta.

Tarina kiteyttää Grymin mukaan ystävyyttä, päihderiippuvuutta, kunnianhimoa, yrittämistä, onnistumista ja epäonnistumista yhdessä paketissa, ja tässä on hänen mielestään syy siihen, miksi tarina voi tuntua samaistuttavalta.

“Siinä on elementtejä, jotka jollain tavalla koskettavat meitä – jos ei ihan suoraan itseä, niin lähipiirin kautta.”

Lyhyin ja ytimekkäinkin palaute saa mielen iloiseksi.



“Muutamia en enää koskaan valita Yle-verosta” -viestejä. Eihän siitäkään voi olla Yleisradion työntekijänä muuta kuin tyytyväinen”, Grym purskahtaa nauruun.Palautetta ja toiveita tuli myös kansainväliseltä yleisöltä.

Reagointia kansainväliseen palautteeseen tekoälyä hyödyntäen



Children of Bodomin sekä Ylen somekanavien kommenttikenttiin tuli pian podin julkaisun jälkeen lukuisia toiveita sisällön englanninkielisestä versiosta. Hahtalan mukaan aikarajojen puitteissa ei ollut mahdollista tehdä käännettyä audioversiota, mutta jollain tavoin toiveisiin haluttiin vastata.

Podcastin sosiaalisen median ilmiöittämiseen Hanna Kokkosen kanssa osallistunut Tapio Kantele pohti tekoälyn hyödyntämistä projektissa. Näin avautui relevantti keino palvella kustannustehokkaasti myös kansainvälisiä kuulijoita: syntyi suomenkielisen audion oheen reaaliajassa etenevä englanninkielinen artikkeli.

“Ensin litteroitiin, eli siirrettiin podcast audiomuodosta tekstiksi, ja sitä piti lopulta korjailla ja kääntää. Sanotaan näin, että ilman tekoälyä sitä ei olisi pystynyt tekemään, mutta ei myöskään ilman ihmistä”, Kantele kuvailee käännösprosessia.

Ylellä on reilun vuoden ajan ollut käytössä oma generatiivinen tekoäly. Ylen vastuullisen tekoälyn periaatteet ohjaavat ja varmistavat, että Ylen käyttämät tekoälyratkaisut eivät esimerkiksi vaaranna Ylen luotettavuutta.

Kanteleen mielestä tekoälyn tuomat mahdollisuudet voivat yleisesti olla tärkeitä myös tulevissa vastaavanlaisissa tuotannoissa. Hyödyt ovat suuria, mutta haasteitakin löytyy.

“Hyöty on kyllä ihan älytön. Reilun vuoden verran tekoälyä aktiivisesti käyttäneenä iho menee parhaimmillaan kananlihalle, kun tekoäly syöttää tekstiä, josta tietää, että työssä olisi mennyt itsellä kuukausia. Pahimmillaan taas tekisi mieli heittää kone pihalle, kun se ei vaan tajua”, Kantele kuvailee.

Tuottaja Hahtala toivoo, että kansainväliset fanit löytävät englanninkielisen version. Löydettävyyden ja mediankäytön näkökulmasta haasteet ovat ymmärrettävät, mutta kyseessä on ollut hyvä kokeilu.





To be continued…?



Maailman paras Alexi Laiho -podcast tuo koskettavasti esiin yhden arvostetuimman suomalaismuusikon tarinan. Se on liikuttanut niin kuulijoita kuin tekijöitäkin – ja on oleellinen osa myös Ylen musiikkisisältöjä ja tärkeää kulttuuritehtävää.

Huhtalan mukaan jatkoa on mahdollisesti luvassa. Tarkempia suunnitelmia hän ei vielä aio paljastaa, mutta toiveena olisi palvella metallimusiikista kiinnostuneita. Tarina vaihtuu Bodomista ja Alexista johonkin toiseen aiheeseen.

“Suomalainen metallimusiikki on Suomessa ja maailmalla iso juttu, ja pohjayleisö on tämän sisällön myötä olemassa. Aihetta pallotellaan parhaillaan ja metalliskeneä haravoidaan, mutta muutkaan aiheet eivät ole poissuljettuja”, Hahtala valottaa.

