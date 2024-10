Itäradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) alkaa – tutustu hankkeeseen ja kerro mielipiteesi

Itärata-hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa nykyistä nopeampi kaukojunaliikenne itäiseen Suomeen: Savon ja Karjalan ratoja pitkin Kuopioon, Joensuuhun ja Kainuuseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on yhdistää Porvoon kaupunki nopean rataliikenteen ja lähijunaliikenteen piiriin. Radan reittivaihtoehdot sijoittuvat Vantaan, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Myrskylän, Lapinjärven ja Kouvolan alueille. Lisää ratahankkeesta Itäradan omilla verkkosivuilla: www.itarata.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään suurten hankkeiden vaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on tunnistaa hankkeen merkittävät vaikutukset ja arvioinnin perusteella suunnitella, miten kielteisiä vaikutuksia lievennetään tai poistetaan.

Itäradan YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeesta vastaava on Itärata Oy ja konsultteina toimivat Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. Hankkeesta vastaava konsultteineen vastaa arvioinnin tekemisestä. YVA-menettely on alkanut siitä, kun Itärata Oy on jättänyt ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia on tarkoitus arvioida ja minkälaisia selvityksiä tullaan laatimaan. Arviointia tehdään niin rakentamisen kuin käytön aikaisista vaikutuksista.

Arviointiohjelman kuulemisen jälkeen yhteysviranomainen laatii ohjelmalausunnon, jossa huomioidaan arviointiohjelma ja siitä saadut palautteet. Ohjelmalausunto ohjaa hanketoimijaa arvioinnin laatimisessa. Arvioinnin tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Valmistuttuaan arviointiselostus kuulutetaan nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten. Tämän jälkeen yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän, joka on otettava huomioon kaikissa hanketta koskevissa luvissa koko hankkeen elinkaaren ajan.

Itäradan ympäristövaikutusten arviointiohjelma on kuulutettu lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten 14.10-22.11.2024. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 22.11.2024 Uudenmaan ELY-keskukseen osoitteella PL 36, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi . Arviointiohjelma ja tiedot sen esilläolosta ovat nähtävillä mm. osoitteessa www.ymparisto.fi/itarata-YVA.

Osallistuminen on keskeinen osa YVA-menettelyä. YVA-ohjelmaa ja hanketta esitellään useassa yleisötilaisuudessa loka-marraskuussa. Yleisötilaisuudet järjestetään Keravalla, Sipoossa, Porvoossa, Loviisassa, Myrskylässä, Lapinjärvellä ja Kouvolassa. Lisäksi järjestetään etäyleisötilaisuus. Yleisötilaisuuksissa kerrotaan YVA-menettelystä ja YVA-ohjelman sisällöstä sekä esitellään alustavia linjausvaihtoehtoja. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä Itäradasta ja YVA-menettelystä ja tilaisuuksien lopussa on mahdollista tutustua linjausvaihtoehtoihin tarkemmin karttojen äärellä.

Yleisötilaisuudet klo 18–20. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Ke 23.10.2024 Porvoo: Taidetehtaan Tehdassali, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo To 24.10.2024 Sipoo: Nikkilän juhlatalon juhlasali, Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo

Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo Ti 29.10. 2024 Loviisa: Koskenkylän koulun ruokasali, Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä

Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä Ke 30.10.2024 Kouvola: Kouvolan kaupungintalon juhlasali, Torikatu 10, 45100 Kouvola (sisäänkäynti E-ovesta)

Torikatu 10, 45100 Kouvola (sisäänkäynti E-ovesta) Ke 6.11.2024 Myrskylä: Myrskylän koulu Mestarintie 3, 07600 Myrskylä

Mestarintie 3, 07600 Myrskylä To 7.11.2024 Lapinjärvi: Nuorisoseurantalo Lindarås, Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski

Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski Ti 12.11.2024 Kerava: Keuda-talon Kerava-Sali, Keskikatu 3, 04200 Kerava. Tilaisuus pidetään Keravan kaupunginjohtajan asukasillan yhteydessä.

Keskikatu 3, 04200 Kerava. Tilaisuus pidetään Keravan kaupunginjohtajan asukasillan yhteydessä. Ke 13.11.2024 Etäyleisötilaisuus Teamsilla